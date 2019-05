Zaradi povečanih vodotokov so reke prestopile bregove in poplavljale ceste. Foto: Televizija Slovenija

Na Koroškem sta se sprožila dva plazova v občinah Prevalje in Podvelka. V Podvelki je zdrsnil zemeljski plaz, velik okoli 40 kvadratnih metrov, ki je ogrožal delovni stroj.

Prostovoljni gasilci so delovni stroj odstranili na varno. V občini Prevalje se je zaradi močnega deževja sprožil zemeljski plaz z nekaj manjšimi drevesi. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in s pomočjo delovnega stroja s ceste odstranili približno 16 kubičnih metrov zemljin ter podrta drevesa.

V občini Črna na Koroškem je zaradi močnega deževja meteorna voda zalivala kletne prostore stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci, prav tako so gasilci priskočili na pomoč v Radljah ob Dravi, kjer je zaradi močnega deževja začela puščati streha na večstanovanjskem objektu. Gasilci so s folijo prekrili približno 40 kvadratnih metrov strehe.

Nalivi so po poročanju Radia Slovenija največ težav povzročili tudi na območju občin Brda, Gorenja vas-Poljane, Kobarid, Maribor, Pivka, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Zagorje ob Savi in Zavrč. Zaradi obilnih padavin so narasli številni vodotoki.

Geološki zavod opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji pa tudi na drugih območjih države. Prebivalci naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih.

Reke bodo še naprej poplavljale

Po napovedi agencije za okolje (Arso) bodo v četrtek še poplavljale nekatere reke na Dolenjskem krasu, Ljubljanica na Ljubljanskem barju ter Krka v srednjem in spodnjem toku. Poplavljanje rek bo predvidoma na območjih pogostih poplav. Pretok Ljubljanice se bo ustalil predvidoma danes čez dan, pretok Krke v spodnjem toku pa zvečer.

V četrtek bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Drugod bo oblačno, občasno bo še deževalo. Do večera bo dež povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj Celzija.

V petek in v soboto bo deloma sončno in topleje, verjetnost popoldanskih ploh bo majhna. Tudi v nedeljo bo sončno, popoldne meteorologi napovedujejo krajevne plohe ali nevihte.

Deževje in preglavce

Soline v dežju