Kot smo že poročali, imajo reke velike pretoke, Drava poplavlja na izpostavljenih območjih vzdolž celotnega toka, posamezne reke pa se razlivajo na območjih vsakoletnih poplav.

Ponoči in danes čez dan bo dotok Drave iz Avstrije še ustaljen, v noči na ponedeljek pa se lahko poveča na 1400 kubičnih metrov na sekundo. V tem času bodo prav tako narasli pritoki Drave v Sloveniji. Po poročanju Radia Slovenija so v Dravogradu potrdili, da so ob pričakovanju večjega vala vode z avstrijske strani postavili protipoplavne ovire ter aktivirali gasilce in civilno zaščito.

Dotok Drave naj bi se povečal v noči na ponedeljek. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Tudi v zahodni, osrednji in severni Sloveniji obstaja velika verjetnost razlivanj, saj bodo tudi tam močneje narasle reke in hudourniški vodotoki. V ponedeljek bodo manjše reke že upadale, večje reke pa bodo še naraščale.

Ostaja tudi opozorilo pred poplavljanjem morja. Dopoldne in sredi dneva, med 9. in 13. uro, bo gladina morja ponovno izrazito povišana, morje bo lahko popravilo do višine okoli 40 centimetrov.

Čez dan bo pretežno oblačno in na zahodu deževno, dež se bo popoldne od zahoda znova razširil proti vzhodu. Vmes bodo tudi nevihte z nalivi, napoveduje Arso. V noči na ponedeljek bo dež povsod ponehal.