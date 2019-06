Meteorna voda je v 36 primerih poplavljala kleti objektov, v petih primerih pa je šlo za vetrolom.

Posredujejo gasilci lokalnih prostovoljnih gasilskih društev in poklicni domžalski gasilci Domžale. Sanacija posledic še poteka, so sporočili z uprave.

Video (Martina Kotnik)

V okolici Trzina je padala tudi toča. Foto: Martina Kotnik

Petek sprva sončen, potem spremenljivo oblačen

Ponoči bodo padavine povsod ponehale, razjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20 °C. V petek bo sprva deloma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti se bodo pojavljale nevihte, ki se na severovzhodu lahko nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 °Celzija.

V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se lahko pojavljajo tudi dopoldne. V ponedeljek bo sončno in vroče.

Od sredine tedna do 35 stopinj Celzija

Od srede naprej bodo najvišje dnevne temperature po nižinah predvidoma od 30 do 35 °Celzija. Od ponedeljka do srede bo na Primorskem pihala šibka burja.