Traktoristi so na jugu države zaustavili promet na avtocesti. Foto: EPA

Traktoristi so na avtocestah povzročili najhujše zastoje med jutranjo prometno konico v zgodovini države. Avtomobilski klub ANWB je sporočil, da je bila skupna dolžina vseh zastojev 1.136 kilometrov. Največ motenj so traktoristi povzročili v južni pokrajini Brabant, kjer so zaprli avtocesto.

Glavni protest je potekal v parku Malieveld v središču mesta Haag, kjer so organizatorji pričakovali 15.000 udeležencev. Prvih 500 traktoristov je na prizorišče prišlo že uro pred uradnim začetkom shoda in na poti do travnika zbilo ograje na tla. Nizozemska javna televizija NOS poroča, da so med protestom aretirali tri ljudi. Županja Pauline Krikke je posvarila pred "nevarno situacijo". Protestniki so razvili več transparentov, med drugim tudi napis "brez kmetov ni hrane".

Kmetovalci s protestom izražajo jezo ob poročilu, ki kmetijstvo in promet označuje za glavna krivca za onesnaženje z dušikovimi izpusti, kot sta amonijak in dušikov oksid. Poročilo predlaga zaprtje neučinkovitih živinorejskih kmetij in znižanje omejitev hitrosti za zmanjšanje onesnaženja. Kmetje ob tem menijo, da so žrtve v procesu, medtem ko letalska industrija ni podvržena nadzoru, poroča BBC.

Traktorji so popolnoma napolnili park v Haagu. Foto: EPA

Nepravilnosti pri dovoljenjih za gradnjo in kmetovanje

Nizozemsko vrhovno sodišče je maja razsodilo, da nizozemski predpisi o dodeljevanju gradbenih in kmetijskih dovoljenj kršijo evropsko zakonodajo o zaščiti narave pred izpusti dušika, kot sta amonijak in dušikov oksid. Zaradi razsodbe se je ustavilo na tisoče projektov, vključno z gradnjo novih cest, stanovanj in letališč.

Svetovalni odbor vlade je prejšnji teden sporočil, da so potrebni drastični ukrepi na področju kmetovanja in cestnega prometa. Liberalni poslanec Tjeerd de Groot je tudi pozval, naj se živinoreja prepolovi, kar bi pomenilo šest milijonov manj prašičev in 50 milijonov manj piščancev. Intenzivno živinorejo je okrivil za večino onesnaženja z dušikom in zatrdil, da je edina pot moderno in trajnostno kmetijstvo.

Kmetje ogorčeni nad pritiskom iz mesta

Protestnikom se je pridružil populistični politik Geert Wilders. Foto: EPA

Tudi njegove besede so razburile kmetijske organizacije, ki trdijo, da so meritve oglljikovega dioksida in dušika napačne ter da so debato o izpustih ugrabili okoljski protesti v velikih mestih. "Imamo občutek, da nas v kot potiska meščanski tip ljudi, ki nam hoče govoriti, kako bi moralo biti na podeželju," je povedal eden izmed organizatorjev protestov Mark van den Oever in dodal, da se kmetov ne bi smelo kriviti za vse težave z dušikovim onesnaženjem.

Televizija RTL Nieuws je prejšnji mesec denimo poročala, da imajo največ težav z zračnim onesnaženjem v okolici Amsterdama, pri amsterdamskem letališču Schiphol in v Rotterdamu.

Vlada zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov

Nizozemska vlada si je zastavila cilj, da bo prihodnje leto zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za četrtino ravni iz leta 1990. Prejšnji mesec so pristojne zdravstvene službe sporočile, da so se izpusti doslej zmanjšali za 15 odstotkov glede na to raven, kar so dosegli predvsem z zmanjšanjem metana, dušikovega oksida in drugih plinov. Ravni ogljikovega dioksida so ostale enake, še poroča BBC.