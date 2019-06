Narasle vode grozijo, da bodo prestopile bregove. Foto: PGD Rečica ob Savinji

Nekatere predele Zgornje Savinjske doline je zajelo močno neurje. Hudourniki so ponekod prestopili vregove. V občini Rečica ob Savinji so gasilci šli na pomoč, ker je voda grozila, da bo v poljanah zalila stanovanjski objekt in mizarsko delavnico. Težave z naraslo vodo so tudi na drugih področjih. Prihaja do občasnih izpadov električne energije.

Uprava RS za zaščito in reševanje je za zdaj sporočila, da se je okoli 11.30 v Podpeči v občini Črna na Koroškem na lokalno cesto sprožil zemeljski plaz. S pomočjo delovnega stroja ga bodo odstranili lokalni gasilci. V občini Prevalje je meteorna voda zalila kleti stanovanjskega bloka, na cesti Prevalje-Leše pa sta se sprožila dva zemeljska plazova.

Geološki zavod Slovenije tako obvešča, da je danes zaradi napovedanih močnih nalivov in padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v osrednji in vzhodni Sloveniji. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v drugih predelih države.

Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču.

Foto: PGD Rečica ob Savinji

Plohe in nevihte pogostejše popoldne

Plohe in nevihte bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Mogoče bodo tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na Goriškem in ob morju okoli 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo na zahodu.

Predvsem sredi dneva in popoldne bodo občasno še krajevne padavine, deloma nevihte, ki bodo na Primorskem manj verjetne. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem do okoli 29 stopinj Celzija.