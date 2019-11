Najbolj izpostavljen bo rt Madona v Piranu. Foto: BoBo

V nedeljo bo v času jutranje plime med 6. in 10. uro morje po napovedih hidrologov z agencije za okolje poplavljalo predvidoma v še večjem obsegu, in sicer med 25 in 40 centimetrov. Na agenciji za okolje (Arso) navajajo, da bo v tem času zaradi burje najbolj izpostavljen rt Madona v Piranu.

Zaradi visokega plimovanja in močnega vetra je morje v preteklih dneh že poplavilo objekte in ulice na nižjih predelih obale v občinah Koper, Piran in Izola.

Po besedah izolskega župana Danila Markočiča so samo v njihovi občini po grobih ocenah utrpeli za 1,8 milijona evrov škode, v Piranu za dva milijona evrov, v Kopru in Ankaranu pa za več kot 600.000 evrov, zato ocenjujejo, da bodo presegli prag 0,3 promila bruto domačega proizvoda, po katerem lahko na upravi za zaščito in reševanje sprožijo postopek, da se dogodek obravnava kot naravna nesreča.

Reke upadajo

V soboto bo nekaj dežja še na zahodu, nedelja naj bi bila popolnoma suha. Po podatkih Arsa je vodnatost rek v večjem delu države srednja, le kraške reke na Notranjskem in Drava, Mura ter Ljubljanica ohranjajo veliko vodnatost. Reke povsod upadajo, zmanjševati so se začele tudi ojezerjene površine kraških polj.

V soboto in v prihodnjih dneh se bo vodnatost rek v večjem delu države počasi zmanjševala. V noči na nedeljo bodo znova prehodno narasle zlasti reke na Gorenjskem in v zgornjem Posočju, ponekod do velikih pretokov, v nedeljo pa bo zmerno narasla tudi Sava.