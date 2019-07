Župan občine Moravče Milan Balažic je januarja opozoril, da Termit vse od leta 2000 na območju nekdanjega odkopa kremenovega peska odlaga odpadni gradbeni material, med katerim so se znašli tudi azbest, steklena volna, plastika in različna olja. V zadnjih dveh letih pa naj bi na tamkajšnji deponiji zakopavali tudi strupene odpadke s pogorišča Kemisa. Foto: BoBo

Z ministrstva za okolje so sporočili, da je inšpektor v četrtek po pridobitvi poročila Agencije za okolje (ARSO) o monitoringu stanja voda na vplivnem območju podjetja Termit opravil inšpekcijski pregled in izrekel ustno odločbo "zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja".

Po odločbi mora družba "prenehati z obratovanjem naprave za predelavo odpadkov, ki se nahaja na območju peskokopa Drtija, na zemljiščih s parcelno št. 47 in 97/2 k.o. Drtija, do prilagoditve delovanja naprave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravil ravnanja".

Na ministrstvu so ob tem zapisali, da zakon o varstvu okolja v 80. členu določa, da lahko okoljevarstveno dovoljenje odvzamejo tudi na predlog pristojnega inšpektorja, če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s

pogoji iz OVD. "V primeru izpolnjenih pogojev bo inšpektor na ministrstvo podal tudi predlog za odvzem OVD," so zapisali.

"V okviru poizvedovanj pristojnih organov glede zaznave sumov kaznivega dejanja, bo v skladu z ZIN, v primeru izpolnjenih pogojev, tudi naznanjeno kaznivo dejanje oz. podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti," so še poudarili.

Že v četrtek je sicer pristojni minister Simon Zajc povedal, da je analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini pokazala nastanek okoljske škode.

Župan občine Moravče Milan Balažic je januarja zatrdil, da Termit vse od leta 2000 na območju nekdanjega odkopa kremenovega peska odlaga odpadni gradbeni material, med katerim so se znašli tudi azbest, steklena volna, plastika in različna olja. V zadnjih dveh letih pa naj bi na tamkajšnji deponiji zakopavali tudi strupene odpadke s pogorišča Kemisa. Pisno prijavo je Balažic konec decembra posredoval tudi ministru za okolje in prostor, ta pa jo je še isti dan (27. decembra) posredoval inšpektoratu za okolje in prostor ter naročil inšpekcijski pregled.

Inšpekcijski nadzor sicer najprej ni pokazal nepravilnosti, aprila je ministrstvo naročilo novo analizo, ki pa je dala drugačne rezultate. "Jasno je, da bo od Agencije RS za okolje izdana odločba za sanacijo tega območja," je v četrtek, ko so z rezultati seznanili občino Moravče in predstavnike moravške ljudske iniciative, povedal Zajc.

V naslednjem koraku bo ministrstvo preverilo še stanje vodnih virov, ki "ne bi smeli biti" onesnaženi, a se želijo pristojne službe o tem prepričati. "Potem pa sledijo nadaljnji ukrepi," je dodal Zajc. Za zdaj tudi še ni mogoče reči, ali je zaradi onesnaženja ogroženo zdravje prebivalcev Moravške doline.

Zajc je ob tem odredil tudi izredni nadzor nad delovanjem inšpekcije in postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Termitu, saj ga zanima, kako so lahko dozdajšnji nadzori in analize kazali, da je v Moravčah vse v redu.