Kot poroča BBC, se orkan počasi premika proti zahodu in se približuje vzhodni obali ZDA. Ameriške zvezne države Florida, Georgia, Severna in Južna Karolina so zato že razglasile izredno stanje.

Satelitski posnetek orkana Dorian, ki je najvišje, pete stopnje. Foto: EPA

Orkan Dorian je Bahame, karibsko državo sestavljeno iz več kot 700 otokov, dosegel v nedeljo zgodaj popoldne po lokalnem času. Področja na otokih Abaco so bila poplavljena, močni vetrovi in deževje so prizadeli tudi otok Grand Bahama, ki je najbližje Floridi. Predvideva se, da se bo Dorian v ponedeljek gibal po otoku Grand Bahama.

Izpadi elektrike in otežen dostop do interneta

Prebivalci so na družbenih omrežjih objavili posnetke poplavljenih domov, s katerih je močan veter odtrgal strehe. Kot navaja BBC, z Bahamov poročajo tudi o izpadih elektrike in o oteženem dostopu do interneta.



Močan veter, ki maje palme, napovedujejo prihod orkana. Foto: EPA

Zavetišča tudi v cerkvah in šolah

Vlada je številne cerkve, šole in druge zgradbe imenovala za začasna zavetišča, a utegnejo biti premajhna za vse, ki bi potrebovali pomoč. "Nekateri prebivalci so obupani in prosijo za pomoč, ljudje jočejo," opozarja Louby Georges, direktor odbora za človekove pravice na Bahamih.

Trump: Nevihta izgleda pošastno

Ameriški predsednik Donald Trump je odpovedal napovedan obisk Poljske in se srečal z vodji zaščitnih služb. "Nevihta izgleda pošastno in dosegla bo tudi nekatere predele vzhodne obale ZDA. Nekateri bodo precej prizadeti," je Trump v nedeljo dejal novinarjem.