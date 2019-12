Visoko plimovanje je Piran močno prizadelo že sredi novembra. Foto: PGD Sečovlje

Sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost je sprožil regijski center za obveščanje Koper, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Visoko plimovanje je obalne občine že prizadelo med 12. in 14. novembrom, ko je voda povzročila veliko škode na zemljiščih, stavbah infrastrukturi in vodotokih.

Največ škode je nastalo v mestnih jedrih Pirana in Izole. Gasilci so takrat v nekaj urah opravili okoli 60 intervencij, največ zaradi zalitja objektov. Poplavljenih je bilo več ulic in trgov.