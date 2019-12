Predstavniki okoljskega ministrstva so si skupaj z geologi podjetja Ozzing Trbovlje ogledali zemeljski plaz, ki se je v naselju Stopce v laški občini sprožil konec prejšnjega meseca. Ocenili so, da je povzročil za vsaj dva milijona evrov škode.

Kot je po ogledu zemeljskega plazu v izjavi za medije napovedal predstavnik okoljskega ministrstva Ervin Vivod, bodo najprej opravili geološko raziskavo tal in izdelali ustrezno projektno dokumentacijo za sanacijo nastalih razmer. Za to bodo potrebovali okoli šest mesecev, v tem času pa bodo pripravili tudi program odprave posledic plazu.

Ocenil je, da je plaz dejaven, saj je zemlja razmočena, zato je treba pred sanacijo nadzorovano odpraviti vse viške vode z namenom ustavitve premikanja plazu. Dodal je tudi, da bo Uprava RS za zaščito in reševanje konec leta izdala končno oceno škode, na podlagi tega pa bo pripravljen program odprave posledic, ki jih je plaz povzročil. V ta namen bo del sredstev zagotovljen iz državnega proračuna za odpravo nastalih posledic.

Po prvih ocenah plaz meri 600 metrov krat 120 metrov. (Fotografija je simbolična.) Foto: TV Slovenija/Katja Gole

Glede oskrbe krajanov s pitno vodo pa je Vivod dejal, da je javni vodovod v fazi prestavljanja, kar bo trajalo približno teden dni, zato se krajani trenutno s pitno vodo oskrbujejo iz lokalnega vodovoda, ki pa ga čaka začasno zaprtje. Če se bo plaz preveč približal hišam, pa Vivod ne izključuje niti evakuacije nekaterih krajanov. Opozoril je še, da je sanacija plazu in izvajanje nujnih ukrepov za zaščito in reševanje v pristojnosti laške občine.

Plaz se še vedno širi

Geolog iz trboveljskega podjetja Ozzing Matjaž Saviozzi ocenjuje, da je treba na območju plazu najprej odpraviti vse razpoke in izsušiti teren. Meni tudi, da bo priprava dokumentacije za sanacijo plazu trajala od šest do devet mesecev, sanacija samega plazu pa tudi več kot leto dni.

Po prvih ocenah plaz meri 600 metrov krat 120 metrov. Plaz se po navedbah laške občine še vedno širi ter pušča posledice na stanovanjskih objektih in gospodarskih poslopjih. Poškodbe so vidne na javnem vodovodnem rezervoarju, omrežju, na dostopni cesti do rezervoarja vode in na novo preplaščeni javni poti Lahomno–Stopce–Vrh nad Laškim.

Plaz je po prvih ocenah prizadel tudi okoli sedem hektarjev gozdnih površin ter tri hektarje travnatih površin. S seboj po navedbah krajanov naselja odnaša drevesa, bojijo pa se, da bodo naslednje na vrsti njihove hiše.