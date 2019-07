Petkovo neurje je težave povzročalo predvsem v JV Sloveniji. Foto: BoBo/Alen Milavec

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Vročina bo popustila. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 19 do 26 stopinj Celzija. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Danes bo po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

V ponedeljek bo na zahodu delno jasno, drugje spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo še plohe in nevihte. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta.

Toplotna obremenitev bo čez dan še vedno velika. Foto: Reuters

Petkovo neurje odkrivalo strehe

Petkovo neurje je povzročalo nevšečnosti predvsem na jugozahodu države. Meteorna voda je zalila več objektov in cest, veter pa je odkrival strehe in podiral drevesa. Za uro in pol so morali zvečer pripreti tudi ladijski promet v koprskem pristanišču.

Zardi neurja je meteorna voda v petek zalila več objektov in cest v občinah Piran, Koper, Straža, Metlika, Sevnica in Slovenska Bistrica, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Veter je odkrival strehe stanovanjskih in drugih objektov, podiral drevesa na vozišča ter podrl drevo na elektroenergetski in telekomunikacijski vod.

V Metliki je veter prevrnil leseno vrtno uto na železniške tire. V Luki Koper so morali ob 21.20 pripreti tudi ladijski promet, ki so ga nato sprostili nekaj pred 23. uro. Priprto pristanišče pomeni, da o dovoljenju za privez ali odvez odločajo za vsako ladjo posebej.

Vremenska slika

Nad osrednjim delom celine je šibko ciklonsko območje. Od zahoda se Alpam približuje obsežna vremenska fronta. Z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka topel in bolj vlažen zrak. V krajih južno in vzhodno od nas bo še sončno in vroče. Predvsem v Alpah bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

Biovreme

V nedeljo se bo vremenska obremenitev stopnjevala, z vremenom povezane težave bodo pogoste, okrepili se bodo tudi nekateri bolezenski znaki.