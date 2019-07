Neurje je povzročilo veliko škode po Sloveniji. Foto: Pixabay

Nedeljsko neurje je v občini Zagorje ob Savi po prvih grobih podatkih povzročilo za okoli dva milijona evrov škode, je dejal Ivo Vrtačnik, vodja oddelka za gospodarske javne službe na občini. Kratkotrajne intenzivne padavine so glede na relief občine in hudourniške vodotoke največ škode povzročile zaradi zamašenih vodotokov. Voda se je razlivala predvsem po občinskih cestah in poplavljala objekte.

Neurje je največ škode povzročilo na javni infrastrukturi, vodotokih, po zdajšnjih podatkih je zalilo 37 objektov, med njimi tudi nekaj gospodarskih objektov. Zelo velika bo škoda v mizarski delavnici, zalilo je tudi nekaj lokalov, prostore nekdanje Svee. Škodo ima tudi Osnovna šola Ivana Kavčiča na Izlakah, kjer je zalilo kletne prostore, voda pa je skozi streho vdrla tudi v nekatere učilnice.

V neurju se je sprožilo več plazov, nekateri so zaprli ali uničili dele občinskih cest, trije plazovi ogrožajo objekte. Trenutno so zaprte še tri ceste, kar onemogoča dovoz do okoli 25 stanovanjskih hiš. Prevoznost bodo predvidoma uredili danes. Na terenu sta danes tudi dve ekipi direkcije za vode, ki čistita struge vodotokov oz. odstranjujeta nanose. Trenutno še vedno velja tudi obvestilo uporabnikom pitne vode v nekaterih predelih občine Zagorje, da je zaradi skalitve vodnih virov treba vodo prekuhavati.

V ponedeljek pustošilo po Kočevju

Neurja z močnim vetrom, nalivi in točo so v nedeljo popoldne zajela osrednji in vzhodni del Slovenije. Najhuje je bilo v občinah Rogatec, Rogaška Slatina, Zagorje ob Savi in Ptuj. Povsod še vedno odstranjujejo posledice ujme, medtem ko so v ponedeljek neurja pustošila v osrednjem in južnem delu države, med drugih v Kočevju.

Ponedeljkova nevihta je v Kočevju za seboj pustila kar nekaj škode. Kot so zapisali na kočevski občini, je lomilo veje, podiralo drevesa, odkrivalo strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Po zadnjih podatkih je bilo poškodovanih in prijavljenih okoli 50 lokacij v Kočevju in okolici.

Na delu je bilo sto gasilcev z 19 vozili, dvema avtodvigaloma in avtolestvijo. Gasilci so črpali vodo iz kletnih prostorov približno 12 objektov ter začasno prekrili in zaščitili poškodovane strehe. Čistili so tudi ceste in prehode, saj je bil podrtih več dreves. Veter in silovit naliv pa sta zamašila odtoke, tako da se je voda nato zbirala na cestiščih. Razmere so se umirile po polnoči.

Škoda tudi v Borovnici, Brezovici, Ribnici ...

Neurje z močnejšimi nalivi in sunki vetra ter točo je povzročalo škodo tudi ponekod drugo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo v občinah Borovnica, Brezovica, Dobrova -Polhov Gradec, Ig, Jezersko, Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Vrhnika in Žiri, skupno 92 z neurjem povezanih dogodkov.

Gasilci 105 prostovoljnih društev in ene poklicne enote so zaradi poplav meteornih voda morali prečrpavati vodo iz kletnih in pritličnih prostorov stanovanjskih, gospodarskih in industrijskih objektov, poslovnih zgradb in trgovin. Prav tako je voda zalilo več odsekov cest. Močan veter in toča, ki sta spremljala neurje, pa sta podirala drevesa in odkrivala strehe stanovanjskih in drugih objektov.