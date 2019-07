Neurje je Istro in Kvarner doseglo že v soboto, za danes pa so za Istro, Kvarner in Primorje izdali rdeče opozorilo. Oranžno opozorilo zaradi neurja so za danes izdali za območja Karlovca, Splita, Dubrovnika, Gospića, Reke in Knina.

V Pulju so se v soboto zvečer zaradi neurja porušila številna drevesa. Zaradi silovitega vetra so tudi zaprli tamkajšnje letališče.

Dež in silovit veter sta zajela tudi Zagreb, slabo vreme pa naj bi na celotnem Hrvaškem vztrajalo do ponedeljka, ko na Jadranu pričakujejo neurje. Stabilnejše vreme napovedujejo za sredino prihodnjega tedna.

Požar v zaledju Šibenika pod nadzorom

Požar v zaledju Šibenika, ki je izbruhnil v soboto, še ni pogašen, je pa pod nadzorom. To je eden največjih požarov v letošnjem poletju na Hrvaškem.

Medtem pa je danes izbruhnil velik požar na Hvaru. Po navedbah hvarskih gasilcev je požar izbruhnil 30 minut po polnoči med krajema Milna in Zarače, vzhodno od mesta Hvar.

Požar se zaradi vetra, ki piha s hitrostjo več kot 60 kilometrov na uro, hitro širi. Gorijo grmovje in borovci, hiše pa za zdaj niso ogrožene.

V zaledju Šibenika medtem še naprej gori, a je gasilcem uspelo ustaviti napredovanje požara. Po navedbah gasilcev požar ne ogroža nobenega stanovanjskega objekta.

Avtocesta znova odprta

"Razmere so precej boljše kot sinoči," je razmere opisal načelnik gasilcev Damir Dukić. Dodal je, da gori velik borov gozd, zato je težko kar koli predvideti.

Avtocesta med krajema Pirovac in Vrpolje, ki je bila v soboto zaradi požara zaprta več ur, je danes odprta. Zaprti sta dve regionalni cesti.

Požar v zaledju Šibenika je izbruhnil v soboto popoldne.

Z ognjenimi zublji se je borilo približno 200 gasilcev. Po šestih urah gašenja so se gasilcem pridružila tudi letala za gašenje požarov.