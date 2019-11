Deset dni bo v veljavi izmenična vožnja avtomobilov ‒ en dan lahko vozijo vozila z registrskimi tablicami, ki se končajo s parno, drug dan pa tista s tablicami, ki se končajo z neparno številko. Foto: Reuters

Smog nad mestom vztraja že več kot en teden, razmere pa se le še slabšajo. V nedeljo je bil indeks kakovosti zraka 900, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je za mejo še zdravega določila indeks 25. "Onesnaženost je presegla vse razumne in sprejemljive meje," je opozoril vodja tega indijskega zveznega ozemlja Arvind Kedžrival.

Stanje zraka je katastrofalno. Foto: Reuters

Voznik ene izmed rikš v mestu je za Guardian dejal, da je moral prekiniti delo, saj na prostem ne more več dihati, med vožnjo pa je imel oči komaj še odprte. "Imam vneto grlo, oči me pečejo, zaradi slabega zaslužka pa si ne morem privoščiti obiska zdravnika. Vedno je tako v času po prazniku divali," je dejal.

Kombinacija naravnih in človeških dejavnikov

Onesnaženje zraka v New Delhiju, ki velja za eno izmed za zdravje najnevarnejših mest na svetu, je posledica naravnih dejavnikov, kot sta mraz in šibki vetrovi, in človeških ukrepov, kot so požigi kmetijskih površin, industrijski in avtomobilski izpusti, kurjenje za ogrevanje in podobno.

Oblasti so zato sprejele odločitev, da bo do 15. novembra v veljavi izmenična vožnja avtomobilov, kar pomeni, da bodo en dan lahko vozila vozila z registrskimi tablicami, ki se končajo s parno, drug dan pa tista s tablicami, ki se končajo z neparno številko. Šole bodo ostale zaprte najmanj do torka, vsa gradbena dela pa so prekinjena.

Onesnaženje zraka v Indiji je leta 2017 povzročilo 1,2 milijona prezgodnjih smrti. Po podatkih Združenih narodov je 14 izmed 15 najbolj onesnaženih mest v Indiji, zaradi česar je pričakovana življenjska doba prebivalcev teh mest nižja za sedem let.