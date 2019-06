Delavci so ponoči odstranili zemljo, v katero se je izlil kerozin. Foto: BoBo

Ponoči so v predoru odstranili onesnaženo zemljo, ki jo je bilo mogoče izkopati, zdaj pa dokončujejo nov tir v dolžini približno 200 metrov, ki ga bodo do poldneva še utrdili in poskrbeli za elektriko. V prihodnjih dneh bodo naredili dodatne izkope, da bodo preverili, ali je zemlja še kje onesnažena s kerozinom. "Najprej je treba odstraniti vse, kar je v tej fazi mogoče," je ob tem dejal Mes.

Pri odstranjevanju zemlje v predoru sta sodelovali tudi agencija za okolje in okoljska inšpekcija, je včeraj po svojem prvem obisku kraja nesreče in sestanku s pristojnimi povedal minister Simon Zajc. V tem hipu je največja skrb spremljanje stanja vode in hitrega prepoznavanja onesnaženja. Zajc je napovedal, da bodo Rižanskemu vodovodu nudili vso podporo pri izvajanju monitoringa in nadaljnjih ukrepih.

Luka Koper in logistične družbe se medtem trudijo, da bi blago, ki čaka na pot proti notranjosti države, čim prej spravili do končnih kupcev oziroma v pristanišče. Spodbujajo k prevozom s tovornjaki, zato je te dni povečan promet. V Luki so sicer za večjo pretočnost na vseh terminalih omogočili pretovor tudi ponoči. Od torka do danes naj bi se nabralo za do 250 vlakov zamude, kar bodo morali nadomestiti v juliju.