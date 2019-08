Za ponovno odprtje plaže za kopalce mora biti morje neoporečno dva dni zapored. Foto: Radio Koper

Kopanje na kopališču v Žusterni, ki ga upravlja javni zavod za šport Mestne občine Koper, in ob bližnjem Moletu odsvetujejo vse od preteklega petka, ko se je tam zgodilo fekalno onesnaženje. Po postopnem izboljševanju so rezultati ponedeljkovih meritev pokazali na povečanje števila bakterij Escherichia coli na iztoku hudournika.

Kot je povedal vršilec dolžnosti občinskega zavoda za šport Duško Madžarović, pred petkom zagotovo ne bodo odstranili rdeče zastave na kopališču, saj morajo biti za kaj takega rezultati meritev ugodni vsaj dva dni zapored. Sicer v zavodu za šport zadeve spremljajo vsak dan, Madžarović pa je zagotovil, da "dokler ne bodo vrednosti ustrezale standardom, bo rdeča zastava gor".

"Dokler ne bodo vrednosti ustrezale standardom, bo rdeča zastava gor," je povedal prvi mož koprskega zavoda za šport Duško Madžarović. Foto: TV Slovenija

V komunalnem podjetju Marjetica Koper medtem že od ponedeljka izvajajo akcijski načrt. V njegovem okviru so danes končali podrobni pregled kanalizacijskega sistema, kar je bil tudi prvi korak k sistemski rešitvi nastale težave. Pregled s kamero ni pokazal nepravilnosti na sistemu.

Sicer je sistem dotrajan in potrebuje moderne rešitve monitoringa, o katerih se bodo v prihodnje dogovarjali z občino, saj je vsaka nova investicija odvisna od občinskega proračuna. V torek so v Marjetici začeli tudi preverbo sistema meteornih voda, pri čemer izvajajo kemijsko vzorčenje in terensko organoleptično kontrolo.

"Po korakih bomo pregledali obsežen in razvejan sistem meteornih voda, na katerega gravitirajo kar trije hudourniki. Drugi korak k sistemski rešitvi nastale težave naj bi trajal 14 dni. Znotraj tega pregleda poteka istočasno tudi ugotavljanje morebitnih 'črnih priklopov' na omrežje," so še pojasnili v Marjetici.

Po poročanju Radia Koper se je sicer zaradi zdravstvenih težav s prebavnim traktom in vnetjem ušes v povezavi z onesnaženjem pri Žusterni v zadnjih dneh povečal tudi obisk zdravstvenih ustanov. Koprsko enoto nacionalnega inštituta za javno zdravje je tako samo v ponedeljek obiskalo več kot 16 ljudi.