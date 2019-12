Aktualni hidroalarm. Foto: Arso

Naraščajo Pesnica, Sotla v spodnjem toku in Krka s pritoki. Razlivajo se Sava v srednjem toku, Drava v spodnjem toku ter Ljubljanica. Pretok Save se bo prehodno nekoliko zmanjšal, nato ponovno povečal, pretoka Ljubljanice in Drave se bosta danes še nekoliko povečala. Polnijo se tudi kraška polja.

V ponedeljek in torek bodo reke po Sloveniji večinoma upadale.

Močan veter je že v soboto zajel del Primorske, kjer je na vozišče podiral drevesa.

Gasilci iz 21 prostovoljnih gasilskih društev in treh poklicnih enot so zaradi poplav meteornih voda morali prečrpavati vodo iz kletnih in pritličnih prostorov stanovanjskih in poslovnih objektov ter iz skladiščnih prostorov podjetja. Sprožila sta se dva zemeljska plazova, in sicer v Podgorju, občina Slovenj Gradec in v Tolminu, kjer je poškodoval del vozišča.



Plimovanje ni povzročilo večjih težav

Regijski center za obveščanje Koper je zaradi visokega plimovanja morja v Piranu ob 7.26 sprožil sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost, a na srečo ni bilo hujšega, saj se je južni veter umiril in se je morje začelo umikati.

Morje je sicer nekoliko poplavilo cesto, umakniti pa so morali tudi en avtodom, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v Civilni zaščiti Piran. Že zgodaj zjutraj so s protipoplavno zaščito zaprli Tartinijev trg in tako preprečili morebitno škodo.

Arso je za večino države razglasil rumeno stopnjo ogroženosti zaradi padavin, le ob obali lahko težave poleg plimovanja povzroča tudi veter. V visokogorju Julijskih Alp pa je velika nevarnost snežnih plazov.

Deževna in oblačna nedelja

Po napovedi vremenoslovcev bo nedelja oblačna, padavine pa se bodo že dopoldne razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 800 in 1200 metrov. Zapihal bo veter severnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Padavine bodo prenehale v ponedeljek

Ponoči bodo padavine povsod ponehale. V ponedeljek bo sprva še zmerno do pretežno oblačno z nekaj megle po kotlinah, nato pa bo povečini sončno. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo pihal severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -3, ob morju okoli 8, najvišje dnevne pa večinoma od 6 do 12, na Primorskem do 14 stopinj.

Arso še sporoča, da bo morje v ponedeljek, ob jutranji plimi, poplavilo nižje ležeče dele obale.