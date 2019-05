Ris Goru je v Slovenijo prišel pred tedni. Foto: LIFE Lynx

Prejšnji teden so po prilagoditvenem obdobju v Loškem Potoku v naravo spustili risa Goruja, prvega od desetih tujih risov, ki bodo pomagali obnoviti populacijo slovenskih risov, ki je zaradi parjenja v sorodstvu ogrožena in na robu izumrtja.

Veliko vlogo v izumiranju te vrste pri nas ima sicer tudi nezakonit lov, o čemer bodo na tiskovni konferenci poleg podpredsednika Lovske zveze Slovenije Ivan Malešič spregovorili Srečko Žerjav, direktor Strokovne službe LZS, Rok Černe, vodja projekta LIFE Lynx iz Zavoda za gozdove Slovenije, Uršula Belaj, višja kriminalistična inšpektorica specialistka iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, dr. Ivan Kos iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in smučarski skakalec Peter Prevc, ambasador projekta LIFE Lynx.

Pri nas je trenutno od 15 do 20 risov. V okviru mednarodnega projekta Life Lynx, katerega cilj sta reševanje dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa pred izumrtjem in njena dolgoročna ohranitev, bodo k nam skupno doselili deset risov, pet na notranjskem oz. kočevskem območju in pet na Gorenjskem.