Foto: BoBo

Dopoldne je bilo v večjem delu države še sončno. Sredi dneva pa se je oblačnost predvsem nad hribovitimi predeli južne Slovenije povečala.

O hudem neurju so poročali s Ptuja. Kot je na Twitterju zapisal portal Neurje.si, je na Krajgarjevi ulici močan nevihtni piš, ki je v sunkih presegel 100 kilometrov na uro, odtrgal del strehe.

Opoldne je v južnem delu države – v okolici Grosuplja in med Novim mestom ter Kočevjem – nastalo nekaj močnejših nevihtnih celic.

Na Koroškem je več podrtih dreves zaprlo cesto Dravograd–Črneče–Libeliče. Zaradi podrtega drevja je zaprta tudi cesta Kranj–Jezersko med Kokro in Spodnjim Jezerskim.

Center Ptuja je poplavljen! Poplavljeni so tudi številni objekti in ceste.

Hvala Marija Blažek za poročanje.

Pestro vremensko dogajanje se napoveduje do večera, ko nas bo s severa dosegel tudi občutno hladnejši zrak.

Še naprej so mogoča lokalna neurja s točo in močnejšimi sunki vetra ter nalivi. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.

Prve obilnejše padavine so napovedane tudi za Istro, kjer se po železniški nesreči v predoru pri Hrastovljah bojijo pronicanja razlitega kerozina v podtalnico.

Večje količine vode na cestah

Na prometnoinformacijskem centru pozivajo k previdni vožnji in odgovornemu ravnanju v prometu.

Zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra lahko na cesti ostanejo večje količine vode. Promet se lahko upočasni, zato na prometnoinformacijskem centru pozivajo voznike, naj hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram. Obenem pa opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.

Ptuj je popoldan zajelo močno neurje s silovitim vetrom, nalivi in večjo točo! Na Krajgarjevi ulici je močan nevihtni piš, ki je v sunkih, po podatkih ARSO-ta, presegel 100 km/h, odtrgal del strehe.

Fotografije nam je poslala Petra Kokol. Hvala za poročanje.

V ponedeljek še več padavin

Najvišje dnevne temperature bodo danes še od 25 do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo.

Še več padavin se obeta v ponedeljek, ko bo tudi bolj sveže. Padavine, sprva tudi plohe in nevihte, bodo popoldne zajele notranjost Slovenije, zvečer pa tudi Primorsko in se zavlekle še v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji.

Nekaj dežja je pričakovati še v torek, nato pa nas čakata dva po večini sončna dneva.