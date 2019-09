V Avstraliji so to največji protesti v zgodovini države. Foto: Reuters

Mladi pa tudi drugi na ulicah zahtevajo prenehanje uporabe fosilnih goriv, prehod na zeleno energijo in podnebno pravičnost za vse.

V New Yorku zaseda generalna skupščina Združenih narodov, zato želijo protestniki tam zbrane predsednike, premierje in druge voditelje pozvati k odločnemu podnebnemu ukrepanju, v soboto pa bo v mestu potekal tudi mladinski podnebni vrh, ki bo največje srečanje mladih voditeljev v Združenih narodih v zgodovini. Slovenijo bo predstavljal mladinski delegat pri ZN-i Patrik Bole.

V ponedeljek pa generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres prireja podnebni akcijski vrh z namenom krepitve ambicij in hitrejših podnebnih ukrepov za doseganje ciljev pariškega sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030.

Greta Thunberg kot navdih za množice

V New Yorku bo na čelu shoda mlada švedska okoljska aktivistka Greta Thunberg, ki je v ZDA pred dnevi prispela z jadrnico na solarni pogon, saj se je odpovedala letenju. Najstnica je zaslovela s protesti pred švedskim parlamentom, ki so k odhodu na ulice ob petkih spodbudili mlade po vsem svetu. Njeno početje je navdihnilo in spodbudilo mnoge, zato so se po Evropi, ZDA in Avstraliji mladi začeli ob petkih zbirati na "petkih za prihodnost" oziroma na "šolski stavki za podnebje".

Thunbergova je sčasoma postala prava zvezda, čeprav sama ves čas ponavlja, naj voditelji ne poslušajo nje, ampak strokovnjake, ki imajo odgovore za ustavitev segrevanja Zemlje. Prejšnji teden se je udeležila podnebnega protesta pred Belo hišo v Washingtonu, ta teden pa je nastopila v ameriškem kongresu ter od političnih voditeljev zahtevala odločno ukrepanje. "Žal mi je, a ne trudite se dovolj," je bilo njeno sporočilo kongresnikom.

Letos je bila nominirana za Nobelovo nagrado za mir, revija Time jo je maja uvrstila med najbolj vplivne osebnosti sveta, junija pa je skupaj s tisoče drugih mladih podnebnih protestnikov prejela nagrado ambasadorka vesti, ki jo podeljuje organizacija Amnesty International.

Mestne oblasti v New Yorku so sporočile, da se 1,1 milijona šolarjev lahko udeleži protesta brez opravičila.

Od Avstralije, Oceanije do Azije

Prvi so se na ulice odpravili v več sto mestih po Avstraliji, s čimer je bil to največji podnebni shod v državi do zdaj. V Sydneyju se je zbralo 80.000 ljudi, v Melbournu pa 150.000, s tem pa so bili to največji protesti v Avstraliji po začetku iraške vojne. Na otoku Tasmanija se je na ulice odpravilo 22.000 ljudi, kar pomeni, da je bila to največja stavka v zgodovini otoka. Shodi že potekajo tudi na Tajskem, Filipinih, v Indoneziji, Hongkongu in drugod, poroča Guardian.

Nekateri protesti potekajo danes, nekateri, tudi v Sloveniji, pa bodo naslednji petek. Foto: Reuters

Kako ustaviti segrevanje ozračja?

Podnebje na Zemlji se ves čas spreminja, kar je naraven pojav, a ozračje se segreva. Znastveniki opozarjajo, da k temu največ prispevamo ljudje s svojim delovanjem - uporabo fosilnih goriv, prometom, industrijskimi emisijami. V skladu s pariškim podnebnim dogovorom naj bi dvig globalne temperature omejili občutno pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem oziroma, če bi bilo mogoče, pod 1,5 stopinje Celzija, kar pa bo zelo težko doseči. Doslej so se globalne temperature zvišale za eno stopinjo Celzija, pa se svet že sooča z vse bolj smrtonosnimi vročinskimi valovi, sušami, poplavami, tropskimi cikloni in naraščanjem morske gladine. Kljub vsem pozivom so lani svetovne emisije toplogrednih plinov dosegle rekordne vrednosti.

V slovenskih mestih podnebni štrajk 27. septembra

V Sloveniji Mladi za podnebno pravičnost podnebne štrajke po mestih od Maribora do Obale napovedujejo za 27. september, danes pa bodo, kot vsak petek, uprizorili protest pod sloganom Petki za prihodnost pred poslopjem parlamenta v Ljubljani.