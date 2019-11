Dan bo pokazal, kako velika je škoda. Foto: Reuters

Potres z magnitudo 6,4 je prebivalce Albanije iz postelj pognal nekaj pred četrto uro zjutraj. Bil je zelo plitek, deset kilometrov pod površjem.

Najbolj so ga čutili prebivalci prestolnice Tirana in pristaniškega mesta Drač, ki je od Tirane oddaljeno 40 kilometrov. V Draču se je porušilo več stavb, tudi večnadstropni hotel, pri nekaj so se porušili stene in stropi. Gasilci in drugi reševalci rešujejo več ljudi, ki so ostali ujeti v ruševinah. O veliki škodi poročajo tudi iz kraja Thumane.

Potres je zahteval najmanj šest življenj, 150 ljudi je poškodovanih. Z obrambnega ministrstva so sporočili, da je umrl moški, ki je v paniki skočil iz poslopja v mestu Kurbin. V Draču je potres zahteval tri žrtve, v kraju Thumane, ki leži kakih 30 kilometrov severno od Tirane, pa so izpod ruševin potegnili trupli moškega in ženske.



Po podatkih oblasti je prav v Draču največ škode, nekaj ljudi so zaradi poškodb v bolnišnice pripeljali tako v Tirani kot Draču. V nekaterih predelih Tirane je zmanjkalo elektrike.

Albanski predsednik Ilir Meta je dejal, da so razmere na prizadetem območju zelo dramatične. V izjavi za medije v kraju Thumane je dejal, da vlagajo vse napore, da bi ljudi potegnili izpod ruševin.



Potres čutili tudi v Sloveniji Potres so zaznali tudi seizmografi slovenske državne mreže potresnih opazovalnic. Intenziteta potresa na ozemlju Slovenije ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Ljubljane in Primorske, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Pred glavnim potresnim sunkom se je pojavilo že nekaj manjših. "Zaradi tresenja tal smo bili vsi pokonci, a zadnji sunek nas je močno presenetil. Vse je popadalo s polic in omar," je dejal prebivalec Tirane. Sledilo je več močnih popotresnih sunkov.

Žarišče potresa je bilo 30 kilometrov severozahodno od Tirane. Foto: EPA

Septembra v potresu več kot sto ranjenih

Albanija leži na zmernem potresnem območju. Že septembra letos je državo stresel potres z močjo 5,6, ki je poškodoval ali porušil okoli 500 domov in poškodoval sto ljudi. Do današnjega je bil prav ta potres najhujši v zadnjih 30 letih.