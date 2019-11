Posledice potresa bodo odpravljali še dolgo. Foto: Reuters

"Še deset žrtev so našli ponoči, s čimer je število mrtvih naraslo na 40," je zapisalo albansko obrambno ministrstvo. Med smrtnimi žrtvami so tudi starejši in otroci, najmlajša žrtev je triletni deček.

V Albanijo so medtem prispeli strokovnjaki iz vse Evrope, ki odstranjujejo ruševine številnih podrtih stavb in hotelov na območju najbolj prizadetih mest Drač in Thumane. Iz ruševin so za zdaj rešili 46 ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnice.

Na tisoče ljudi je moralo po potresu zapustiti svoje domove. Številni se bojijo vrniti domov, saj je bilo v Albaniji in širši regiji po torkovem potresu čutiti več kot 300 popotresnih sunkov. V potresu je bilo poškodovanih več kot 650 ljudi, od tega deset huje.

Slovenska pomoč Albaniji Slovenska vlada je sprejela odločitev, da se Albaniji na podlagi bilateralnega zaprosila pošlje materialna pomoč (šotori, postelje, odeje, spalne vreče in agregati, rjuhe za enkratno uporabo, prevleke za blazine za enkratno uporabo) za začasno namestitev in blaženje posledic potresa, ki je državo prizadel 26. novembra. Ocenjena vrednost pomoči skupaj s prevozom znaša 126.000 evrov.

Na zahodu Albanije so se tla stresla v torek ob 03.54. Po navedbah albanskega inštituta za geološke vede v Tirani in nemškega centra za geološke raziskave v Potsdamu je bila magnituda potresa 6,3, po navedbah ameriškega seizmološkega urada (USGS) 6,4. Žarišče potresa je bilo približno deset kilometrov severno od Drača in 30 kilometrov zahodno od Tirane v Jadranskem morju na globini desetih kilometrov.