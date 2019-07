Razbeljena pokrajina v Franciji. Foto: Reuters

V Geilenkirchenu v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija so namerili 40,5 stopinje Celzija, kar je nov nemški vročinski rekord. Do zdaj so največ, 40,3 stopinje, leta 2015 izmerili na Bavarskem, piše Deutsche Welle. A nemški vremenoslovci napovedujejo, da se prav lahko zgodi, da bo rekordna znamka veljala le en dan, saj vročina tudi danes ne bo popustila in bi se živo srebro lahko povzpelo še višje, zato po državi veljajo opozorila. Tudi ponoči marsikje temperatura ni padla pod 24 stopinj Celzija.

V nekdanji prestolnici Bonn je bila najvišja izmerjena temperatura 39,2 stopinje Celzija, zaradi vročine pa je močno upadla struga reke Ren, a je plovba po njem še mogoča. Zaradi nizkega vodostaja Donave na Bavarskem pa so mnoge ladje morale ostati ob bregu.

Skrajšan delovnik

V Belgiji so se ljudje "cvrli" na več kot 37 stopinjah Celzija, najbolj vroče je bilo v mestu Kleine-Brogel, kjer so izmerili 38,9 stopinje. V Bruslju so mestne oblasti skrajšale delovnik za vse zaposlene, ki delajo na prostem. V živalskem vrtu Pairi Daiza na zahodu države so tigrom postregli kar z zamrznjenimi kokošmi, da so se vsaj malo ohladili.

Rekordna temperatura v Bonnu v Nemčiji. Foto: Reuters

V bližini mesta Breda na Nizozemskem je termometer pokazal 38,2 stopinje Celzija, s tem pa je padel rekord iz leta 1944, ko je bilo 38,6 stopinje. Danes naj bi padla tudi dolgoletna vročinska rekordna v Amsterdamu in Bruslju.

V Franciji so za danes napovedane temperature med 37 in 42 stopinjami Celzija, verjetno pa bo padel tudi vročinski rekord v Parizu, ki sega v leto 1947. V 73 izmed 96 departmajev so prebivalcem naročili varčevanje z vodo, francoske železnice pa so morebitnim potnikom svetovale, naj zaradi izrednih vremenskih razmer razmislijo o odlogu potovanja. Za kupljene vozovnice so jim ponudili povračilo, opozorili so jih tudi, da bodo hitri vlaki vozili počasneje. Zaradi vročine počasneje vozijo tudi britanski vlaki.

Povsod opozarjajo na zaščitne ukrepe pred vročino, ki najbolj prizadene starejše in brezdomce, ljudje pa ne smejo pozabiti niti na skrb za domače živali.

Že junija, ko je del Evrope zajel prvi letošnji vročinski val, so rekordno visoke junijske temperature izmerili na Češkem, Poljskem, Slovaškem, v Avstriji, Andori, Luksemburgu in Nemčiji, v Franciji pa je bilo celo 45,8 stopinje Celzija.

