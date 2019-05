V Nemčiji dovoljen odstrel volkov, če povzročijo "resno škodo"

Napadov volkov na ljudi v Nemčiji ne beležijo

MMC RTV SLO, STA

V primeru, da bi prišlo do ponavljajočih se napadov na ovce ali živino, je tako mogoče po novem odstreliti posameznega volka, četudi ni popolnoma jasno, katera žival v tropu je odgovorna za škodo. Foto: EPA

Po tem ko volkov v Nemčiji 150 let in so se pred dvema desetletjema znova vrnili, jih je zdaj tako veliko, da je vlada prižgala zeleno luč za njihov odstrel. Odločitev je spremljala burna razprava, predvsem med okoljevarstveniki in kmeti.