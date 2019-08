Tajfun Lekima je najmočnejši tajfun letos. Foto: AP

Lekima bo po napovedih najhujši tajfun letos, kitajsko obalo bo dosegel v soboto.

Lekima, ki je deveti tajfun v letošnji sezoni, se je v sredo zvečer močno okrepil. Trenutno divja na Tajvanu, kjer je zahteval življenje 64-letnega moškega, na katerega je padlo drevo.

Povzročil je že številne nevšečnosti v prometu. Foto: EPA

Z najbolj ogroženih območij na Tajvanu so evakuirali več kot 2.500 ljudi, odpovedanih je več kot 500 letov, severno od mesta Taichung je prekinjen železniški promet. Na Tajvanu so zaradi tajfuna zaprte šole in uradi, več kot 40.000 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike.

Lekima divja tudi na nekaterih otokih na jugu Japonske.

Pripravljeni na evakuacijo

Tajfun bo po napovedih vremenoslovcev v soboto dosegel kitajsko pokrajino Zhejiang. Oblasti so zato prebivalce vzhodne obale do Šanghaja opozorile, naj se pripravijo na evakuacijo, v regijo so tudi že napotili ekipe reševalcev, ki bodo prizadetim v tajfunu nudile nujno pomoč. Za vzhodni del reke Jangce ter Rumene reke so oblasti razglasile najvišjo stopnjo ogroženosti do prihodnje srede. Opozorilo velja tudi za pokrajini Jiangsu in Shandong.

Ladjam za križarjenje svetujejo, naj preložijo svoj prihod v Šanghaj, železniški promet pa bo prekinjen ves konec tedna.