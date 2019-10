Zadnji požar v lenarškem Saubermacherju. Foto: MMC RTV SLO

Do požara je v nedeljo prišlo ob okoli 17.30, po navedbah policije pa so zagoreli mešani odpadki v obsegu okoli 2.500 kvadratnih metrov in višini med štiri in osem metrov. Gasilci so požar pogasili, kriminalisti pa so po ogledu kraja požara ugotovili, da je zagorelo zaradi samovžiga mešanih odpadkov. Materialna škoda ni nastala.

Saubermacher v Lenartu izvaja zbiranje mešanih komunalnih odpadkov za več občin. Za to ima pridobljeno potrdilo o vpisu zbiralcev pri agenciji za okolje za skladiščene nenevarnih odpadkov v skupni količin 4.200 ton, ta del pa ni v sklopu naprave na podlagi evropske direktive o industrijskih emisijah (IED), ki se tudi nahaja na omenjenem naslovu.

Do samovžiga je po ugotovitvah inšpektorice prišlo na prostoru začasnega skladiščenja mešanih komunalnih odpadkov, pred njihovo predajo v obdelavo. Po ocenah je zgorelo 10 ton mešanih komunalnih odpadkov. Saubermacher je o požaru obvestil okoljsko inšpekcijo in požarno inšpekcijo.

Inšpektorica: Glede na videno ni razloga za ukrepanje

V izrednem nadzoru je inšpektorica ugotovila, da se trenutno na lokaciji skladišči 497 ton mešanih komunalnih odpadkov, kar je precej manj količine, ki bi jo lahko družba tam skladiščila.

Do iztekanja požarnih vod v okolje ni prišlo, IED naprava obrata za sortiranje embalaže, obrata za razstavljanje izrabljenih motornih vozil in ostalih skladiščnih prostorov pa ni bila poškodovana, tako da se preostali del dejavnosti odvija nemoteno, so navedli na okoljskem inšpektoratu.

Status samih odpadkov se ni spremenil, tako da bodo v okviru načrta nadaljevali z njihovim odvozom do centrov za obdelavo.

Glede na ugotovitve inšpekcijskega nadzora po požaru tako ni bilo razlogov za ukrepanje, so še pojasnili na inšpektoratu.

Nazadnje zagorelo poleti

To sicer ni bil prvi letošnji požar v Saubermacherjevem centru v Lenartu. Nazadnje je tam zagorelo julija. Takrat je šlo za požar manjšega obsega, ki ni predstavljal nevarnosti za okolico. Tudi pri takratnem požaru je šlo po ugotovitvah policije za samovžig odpadkov.

Nedaleč stran požar v Salomonu

Saubermacherjev center sicer ni edini obrat za ravnanje z odpadki v občini. Prebivalce Lenarta je tako močno razburil spomladanski obsežen požar v sortirnici nenevarnih odpadkov družbe Salomon. Čeprav so k zaprtju sortirnice po aprilskih dogodkih pozvali tako na lenarški občini kot v tamkajšnji civilni iniciativi, družba Salomon od začetka maja tam spet izvaja dejavnost.

Lenarški župan Janez Kramberger je ob nedeljskem požaru izpostavil, da je šlo že za peti letošnji požar odpadkov v občini, kjer so prepričani, da je na ta način organizirana dejavnost skladiščenja odpadkov škodljiva.

Pristojne državne službe so v občini že velikokrat pozvali, naj izvedejo vse postopke, ki bodo zagotovili varnost prebivalcem in zaposlenim ter odpravo posledic vseh požarov na tem območju.

Pristojne inšpekcijske službe je tako župan npr. pozval, da z inšpekcijskimi nadzori resno pristopijo k nadzoru prilagajanja skladiščnih prostorov in postopkov skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem.