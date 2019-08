V Sibirijo je zaradi požarov prišel ruski premier Dmitrij Medvedjev. Foto: AP

Ogenj se v oddaljenih gozdnatih pokrajinah Sibirije širi že več dni, dim in smog pa sta že dosegla mesta, tudi tretje največje Novosibirsk, v katerem je zrak močno onesnažen. Oblasti so zato izredne razmere razglasile v več pokrajinah, piše Deutsche Welle.

"Dim je grozljiv. Dušim se in vrti se mi," je dejala neka prebivalka Novosibirska, ki je pomoč morala poiskati v bolnišnici.

V Sibiriji gozdni požari niso redki, letos pa so se tako razširi zaradi močnih vetrov in neobičajno suhega vremena.

Gašenje predrago

Vse glasnejše so tudi kritike, da se je Moskva na širjenje ognja odzvala prepočasi in premalo odločno. "Že ves teden so posadke štirih letal za gašenje v pripravljenosti, a nismo še dobili ukaza, naj poletimo. Od začetka požarov ni poletelo niti eno letalo, ki bi lahko iz zraka pomagalo v boju s plameni. Oblasti trdijo, da bi bilo to predrago in da ni nič narobe, če nekateri deli gozda pogorijo," je dejal pilot iz Krasnojarska.

Satelitska slika prikazuje, kako veter nosi dim južno v Sibirijo. Foto: AP

To očitno drži, saj so krajevne oblasti dejale, da bi bila celotna operacija gašenja požarov desetkrat dražja kot morebitna škoda, ki zaradi ognjenih zubljev nastane.

Kljub temu je Moskva očitno prepoznala resnost položaja, zato je predsednik Vladimir Putin na pomoč poklical vojsko, ki je začela gasiti s svojimi letali. Na območju je tudi 2.700 gasilcev.

Greenpeace opozarja

Za ukrepanje se je že predtem odločila ruska podružnica okoljske organizacije Greenpeace, ki je objavila spletno peticijo, v kateri je rusko vlado pozvala k ukrepanju proti požarom v Sibiriji. Do srede jo je podpisalo več kot 250.000 ljudi. Greenpeace je v njej zapisal, da "požari že dolgo niso več le težava ruskih krajevnih oblasti, ampak so se spremenili v okoljsko katastrofo, katere posledice občuti vsa država".

Zaradi saj in pepela se namreč permafrost in led na Arktiki tajata še hitreje, s tem pa je v ozračje izpuščenih še več toplogrednih plinov. Po njihovih podatkih je samo letos v Rusiji zgorelo skoraj 12 milijonov hektarjev površin.

V Sibiriji so bile temperature v letošnjem juniju skoraj za deset stopinj Celzija višje od dolgoletnega povprečja.