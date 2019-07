Odločitev o varčevalnih ukrepih so soglasno sprejeli župani vseh štirih občin skupaj z Rižanskim vodovodom. Skladno z njimi bodo občinska komunalna podjetja pristopila k racionalnejši porabi vode. Foto: Radio Koper/Andrej Šavko

Javna komunalna podjetja naj bi od danes ugašala prhe na plažah. Okolje, ki upravlja več kopališč v piranski občini, se tega ni držalo. Direktor Gašpar Gašpar Mišič: "Imamo tuše na zaporne ventile, ki se mehansko ustavijo. Povečali bomo nadzor nad porabo vode. Če bomo od Rižanskega vodovoda dobili signal, bomo vodo tudi zaprli. A to je ukrep, s katerim turizem ne more zaživeti, kot bi moral."

Zalivanje zelenic in drugih površin je omejeno na enkrat oz. največ dvakrat na teden, kjer bo mogoče, pa bodo za zalivanje uporabili alternativne vodne vire. Prav tako je omejeno čiščenje ulic, cest in drugih javnih površin, za kar bodo podjetja uporabljala izključno alternativne vodne vire. Na javnih kopališčih in drugih površinah, ki jih upravljajo komunalna podjetja, naj bi bilo do preklica onemogočeno prhanje. K temu bodo pozvali tudi upravljavce drugih kopališč na tem območju. Foto: Radio Koper

Nasprotno pa bosta mlajši kopalki Lucija in Živa tuš na plaži v Valdoltri zlahka pogrešali:

"Slana voda je tudi zdravilna, zato naju ne moti, če se ne stuširava. Če je treba varčevati, je pač treba." V šestih portoroških hotelih LifeClass goste s pisnim pozivom v sobah opozarjajo, kako lahko zmanjšajo porabo vode. Lana Švab: "Goste na prijazen način spodbujamo, da brisače uporabijo večkrat, da se v sobah in na plaži ne tuširajo predolgo."

Gostinka Mojca Vižintin stranke v lokalu najprej vpraša, ali želijo ob kavi vodo: "Ponudimo največ deci in pol vode brezplačno, seveda, če jo želijo. Če jo gostje pustijo v kozarcu, imamo na pultu broko, v kateri jo zbiramo in s katero zalijemo rože."

In kako je v avtopralnicah? V avtopralnicah OMV Top Wash pri pranju vozil uporabijo do 80 odstotkov reciklirane vode, s čimer pripomorejo k varčevanju s pitno vodo in poskrbijo za minimalne količine odpadnih voda, sporoča Valentina Danev: "V izogib nekontrolirani porabi vode v času delne redukcije pa so z današnjim dnem zaprli samopostrežne avtopralnice na bencinskem servisu Bonifika."

Še davi smo opazili, da v Kopru zalivajo zelenice, a v Marjetici poudarjajo, da so porabo vode zmanjšali na neobhoden minimum.