V Mislinji je voda v torek znova zalivala kleti in garaže. Foto: BoBo

Župan občine Bojan Borovnik pričakuje, da bo uprava za zaščito in reševanje izdala sklep o ocenjevanju škode, ki jo v grobem ocenjujejo na okoli en milijon evrov.

Potem ko so za silo odstranili posledice naliva, ki je območje občine Mislinja zajelo prejšnjo soboto, so se domačini, gasilci ter delavci komunalnih in cestnih služb v torek popoldne vnovič spopadali z meteornimi vodami in hudourniki, ki so zalivali kleti in garaže ter se razlivali na ceste in kmetijske površine. Klestila je tudi toča.

Sprožilo se je tudi nekaj plazov in med drugim odneslo manjši most preko reke Pake, zaradi česar se je prekinil dovoz do dveh hiš. Trenutno po Borovnikovih besedah za ta most iščejo začasno rešitev. Druge ceste so večinoma prevozne, potem ko so odstranili material, ki ga je nanosilo na ceste. Zaradi posledic naliva je bilo namreč več cest zaprtih, med drugim nekaj časa tudi glavna cesta Gornji Dolič-Vitanje.

Če bo uprava za zaščito in reševanje izdala sklep o ocenjevanju škode, bo občinska komisija šla na teren popisovati škodo, je še povedal Borovnik, ki pravi, da je zdaj nujno tudi očistiti struge vodotokov, saj se bojijo novih ujm.

Opozorilo pred zemeljskimi plazovi

Geološki zavod Slovenije je izdal opozorilo, da je ob sredinih napovedanih močnih nalivih in padavinah povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v severni in vzhodni Sloveniji, do katerih pa lahko pride tudi v drugih predelih Slovenije. Verjetnost plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.

Prebivalcem na območjih, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, svetujejo, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh ter nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. "Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču," so zapisali.

Neurja prizadela 43 občin

Neurje, ki je v torek zvečer zajelo državo, je prizadelo 43 občin. Gasilci so posredovali 227-krat, največ dela so imeli s prečrpavanjem padavinske vode, ki je zalila številne kleti in poplavila nekatere cestne odseke in podvoze.

Sprožilo se je nekaj zemeljskih plazov, močan veter pa je podiral drevesa in odkrival strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov. Z naraslimi meteornimi vodami in hudourniškimi vodotoki so imeli precej težav predvsem v vzhodni in južni Sloveniji.

Torkovo neurje je povzročilo težave tudi v Ljubljani. Na Cankarjevi ulici v Ljubljani je neurje odkrilo in odtrgalo del pločevinaste strehe, ki je nato padla na dva parkirana avtomobila. Poškodovan ni bil noben človek, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Foto: Občina Ivančna Gorica/Gašper Stopar

Sicer pa so v prestolnici zaradi podrtih daljnovodov, drogov javne razsvetljave ali padlih kablov na vozišče policisti zavarovali promet oziroma mimoidoče, dokler delavci elektropodjetja niso odpravili vseh nevarnosti.

V Ivančni Gorici na Cesti občine Hirschaid, ki pelje proti vrtcu, je dobesedno odlomilo dve lipi. Foto: Občina Ivančna Gorica/Gašper Stopar

Na Dolenjskem je veter podiral drevesa

Neurje je povzročilo kar nekaj škode tudi v občini Ivančna Gorica. Po prvih podatkih je bilo najhuje v središču mesta, kjer je razkrivalo ostrešje stavb in podiralo drevesa. Največ škode je zagotovo povzročilo na stavbi gostinskega lokala The Prince pub in fitnesstudia Energy, kjer je razkrilo pločevinasto streho. Tam so posredovali tudi policisti, ki so gasilcem pomagali zavarovati okolico, dokler niso objekta zavarovali in sanirali.

Na cesti, ki pelje proti vrtcu, pa je odlomilo dve lipi. Drevored lip, ki krasijo pogled proti šolskemu centru, so zasadili v spomin ob 10-letnici pobratenja med občinama Ivančna Gorica in Hirschaid, so sporočili z občine.

Več podrtih dreves je bilo na cesti Leskovec–Sela pri Višnji Gori, kjer so posredovali gasilci PGD-ja Vrh pri Višnji Gori, krški gasilci pa so odstranili podrto drevo na cesti Krka–Hočevje.



Napovedane nove nevihte

Tudi popoldne in v noči na četrtek lahko ob nevihtah v več delih države nastanejo podobne visokovodne razmere, opozarja agencija za okolje. Vremensko napoved si lahko preberete tudi na tej povezavi.