Potres je poškodoval več objektov. Foto: Reuters

Prvi z magnitudo 5,4 je območje mesta Itbayat v provinci Batanes, 695 kilometrov severno od glavnega mesta Manila, prizadel nekaj po četrti uri zjutraj, ko so ljudje spali. Potres z magnitudo 5,9 je po podatkih filipinskega inštituta za vulkanologijo in seizmologijo isto območje stresel še približno tri ure pozneje, kmalu za tem pa je potres z magnitudo 5,8 prizadel še bližnje mesto Basco. Opozorilo za cunami ni bilo izdano.

Že v prvem potresu je po podatkih urada civilne obrambe umrlo pet ljudi, ki so ostali pokopani v porušenih hišah, še trije pa so umrli v naslednjih dveh sunkih.

Večino od skoraj 3.000 prebivalcev Itbayata so po prvem potresu evakuirali na mestni trg, da bi tako preprečili posledice morebitnih popotresnih sunkov. Preventivno so izključili tudi električno omrežje.

V potresih so bila poškodovane številne hiše in poslopja, med drugim tudi cerkev, stara 131 let. Stavbe so večinoma izdelane iz cementa in kamna, ki jih ščitita pred močnimi tajfuni, ki pogosto prizadenejo to območje. Tako močnih potresov pa tamkajšnji prebivalci niso vajeni in so jih nekateri doživeli prvič.

Zadnji močen potres je Filipine prizadel oktobra leta 2013, ko je sunek z magnitudo 7,1 stresel osrednji del države in pod ruševinami pokopal več kot 220 ljudi. Potres z magnitudo 7,8 na otoku Luzon julija 1990 pa je zahteval kar 2.400 žrtev.