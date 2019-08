V državi je po ocenah okoli 100 volkov, težave z njimi se stopnjujejo, ker se v preteklosti po odločitvi upravnega sodišča niso izvajali njihovi odvzemi iz narave. Foto: BoBo

Na shod pod geslom "Slovenija ne bo zverinjak" so organizatorji povabili tudi ostale kmete in vse druge podeželane, ki živijo v strahu pred velikimi zvermi, ter želijo podpreti njihov boj za varno, obdelano in poseljeno podeželje.

Shod je spodbudilo število napadov zveri, zlasti volkov, na rejne živali in celo na pastirske pse na pašnikih, ki se je tako povečalo, da prizadeti kmetje od države pričakujejo takojšnje ukrepanje.

"Če se ne bo zgodilo nič konkretnega, bomo protest organizirali v Ljubljani," je v primeru neukrepanja naslednji korak napovedal kmet Jure Ponikvar z Blok, ki je doživel že tri napade volka.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc prizadetim odgovarja, da je na tem položaju šele tri mesece, a hkrati trdi, da je temeljna težava v tem, da je po njegovih besedah tema "zašla iz kroga stroke na ulico, na forume, za šank", kar ni pravilno in nas je pripeljalo do današnjega stanja.

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec poudarja, da kmetje delajo v težkih razmerah, in se strinja, da je treba vprašanje napadov zveri prepustiti stroki, a ko stroka sprejme odločitev, naj je ne ustavljajo tisti, ki niso del uradno priznane stroke in ki zavirajo strokovno uravnavanje števila zveri.

Napadi zveri na drobnico so se občutno povečali. Foto: BoBo

Kmetom je prekipelo

"Volke ulovite in si jih odpeljite na državne gozdove in državna zemljišča, postavite jih v ograje in naj jih tam proučujejo strokovnjaki," vladi odgovarja podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič.

Sindikat kmetov je tako zaradi neučinkovitega ukrepanja zahteva odstop ministra Zajca, državni svetnik Branko Tomažič pa je zaradi podobnega razloga poleg njega kazensko ovadil tudi predsednika vlade Marjana Šarca.

Glede na to, da so udeležbo na današnjem shodu napovedali tudi predstavniki strank, dogajanje postaja tudi vse bolj politično obarvano.