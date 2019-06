Meteorna voda je poplavila ceste in kletne prostore. Foto: BoBo

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so se na nekaj lokacijah preko cestišč sprožili zemeljski plazovi in povzročili zapore cest, v nekaj primerih je veter podiral drevje, v enem primeru je zaradi udara strele zagorela telekomunikacijska omarica.

Pri sanaciji posledic neurja so sodelovali poklicni gasilci dveh gasilskih enot in prostovoljni gasilci tridesetih gasilskih društev ter cestna, komunalna in druga podjetja. Iz poplavljenih objektov so izčrpali meteorno vodo, preusmerjali meteorno vodo mimo ogroženih objektov, čistili jaške in cestne prepuste, odstranjevali podrto drevje, nanose zemljine in drugega materiala ter z mehanizacijo odstranili material, ki so ga nanosili sproženi plazovi.