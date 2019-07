Foto: Občina Ivančna Gorica/Gašper Stopar

Sprožilo se je nekaj zemeljskih plazov, močan veter pa je podiral drevesa in odkrival strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov. Z naraslimi meteornimi vodami in hudourniškimi vodotoki so imeli precej težav predvsem v vzhodni in južni Sloveniji.

Neurje prizadelo 43 občin po Sloveniji

Torkovo neurje je povzročilo težave tudi v Ljubljani. Na Cankarjevi ulici v Ljubljani je neurje odkrilo in odtrgalo del pločevinaste strehe, ki je nato padla na dva parkirana avtomobila. Poškodovan ni bil noben človek, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Sicer pa so v prestolnici zaradi podrtih daljnovodov, drogov javne razsvetljave ali padlih kablov na vozišče policisti zavarovali promet oziroma mimoidoče, dokler delavci elektropodjetja niso odpravili vseh nevarnosti.

V Ivančni Gorici na Cesti občine Hirschaid, ki pelje proti vrtcu, je dobesedno odlomilo dve lipi. Foto: Občina Ivančna Gorica/Gašper Stopar

Na Dolenjskem je veter podiral drevesa

Neurje je povzročilo kar nekaj škode tudi v občini Ivančna Gorica. Po prvih podatkih je bilo najhuje v središču mesta, kjer je razkrivalo ostrešje stavb in podiralo drevesa. Največ škode je zagotovo povzročilo na stavbi gostinskega lokala The Prince pub in fitnesstudia Energy, kjer je razkrilo pločevinasto streho. Tam so posredovali tudi policisti, ki so gasilcem pomagali zavarovati okolico, dokler niso objekta zavarovali in sanirali.

Na cesti, ki pelje proti vrtcu, pa je odlomilo dve lipi. Drevored lip, ki krasijo pogled proti šolskemu centru, so zasadili v spomin ob 10-letnici pobratenja med občinama Ivančna Gorica in Hirschaid, so sporočili z občine.

Več podrtih dreves je bilo na cesti Leskovec–Sela pri Višnji Gori, kjer so posredovali gasilci PGD-ja Vrh pri Višnji Gori, krški gasilci pa so odstranili podrto drevo na cesti Krka–Hočevje.



Napovedane nove nevihte

Tudi popoldne in v noči na četrtek lahko ob nevihtah v več delih države nastanejo podobne visokovodne razmere, opozarja agencija za okolje. Vremensko napoved si lahko preberete tudi na tej povezavi.