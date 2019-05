Veter je na Gorenjskem lomil drevesa. Foto: MMC RTV SLO/Larisa Daugul

Močni sunki vetra so v nedeljo po državi povzročali nekaj preglavic, saj je veter podiral drevesa in oviral promet. Policisti PU Kranj so obvestila o težavah prejeli iz Škofje Loke, Cerkelj na Gorenjskem, iz Bohinjske Bele in Javorniškega Rovta. Zjutraj pa tudi iz Kokre proti Jezerskemu, kjer je bila cesta nekaj časa celo zaprta.

Previdno na cestah, ki vodijo skozi gozd

Policija opozarja voznike, naj bodo previdni na cestah, ki vodijo skozi gozdove, ali kjer obstaja možnost padajočega kamenja. Tudi za danes in torek namreč Agencija RS za okolje napoveduje močno burjo na Primorskem in močne sunke severnega vetra v severni in vzhodni Sloveniji.

Dobro jutro, danes in jutri bo oblačno in občasno deževno. Na Primorskem bo pihala močna burja, drugod okrepljen severni veter. pic.twitter.com/wfXZNSFqGl — ARSO vreme (@meteoSI) May 13, 2019

Veter se ne bo vdal vse do torka

Po podatkih Urada za meteorološko napoved Arsa bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro, v severni in vzhodni Sloveniji pa bodo sunki severnega vetra ponekod presegali hitrost 70 kilometrov na uro.

Močni sunki vetra so v nedeljo povzročali težave tudi v občinah Ajdovščina, Brežice, Cerkno, Hrastnik, Kobarid, Kranj, Metlika, Oplotnica, Ormož, Poljčane, Slovenske Konjice, Vipava, Vitanje, Zagorje ob Savi in Žužemberk, so sporočili iz centra za obveščanje. Pri odpravljanju posledic neurja je sodelovalo 14 prostovoljnih gasilskih društev, ena poklicna enota in dežurne službe cestnih podjetij. Gasilci so posredovali tudi na Gmajni v Oplotnici, kjer je veter raznašal goreče saje. Polivali so streho in s tem obvarovali sosednji objekt, so še sporočili iz centra za obveščanje.

Veter podira drevesa na nestabilnih gozdnih robovih

Močan severni veter, ki je začel pihati v nedeljo popoldne na Gorenjskem in v severovzhodni Sloveniji, večjih poškodb v gozdovih predvidoma ne bo povzročil, so sporočili z Zavoda za gozdove Slovenije. "Na Gorenjskem pričakujemo, da bo veter podiral drevesa na nestabilnih gozdnih robovih, ki so nastali po poseku poškodovanih dreves v vetrolomih in namnožitvi smrekovih podlubnikov v zadnjih letih. Drugod bo poškodb manj. Pregled gozdov bo mogoč po umiritvi vremena," so še dodali.