Po izpadu električne energije na čistilni napravi v občini Turnišče je začela naraščati voda na ulici Pod Logom.

Tamkajšnji prostovoljni gasilci so s prečrpavanjem vode do ponovne vzpostavitve dotoka energije preprečili zalivanje stanovanjskih hiš, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

V Beltincih so gasilci posredovali tudi pri prekrivanju streh dveh objektov, ki ju je v neurju razkrilo.

Na Vrhniki je veter prevrnil nekaj šotorov na prireditvi.