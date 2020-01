Foto: Televizija Slovenija

Prejšnja rekordno visoka temperatura je znašala 17,9 stopinje Celzija, ki so jo izmerili v mestu Tafjord.

Vremenoslovec Martin Granerod visoke temperature v mestu na zahodu Norveške, ki je obkroženo s strmimi pobočji, pripisuje fenu. To je topel in suh veter, ki piha z gorskih pobočji navzdol v zavetrne doline.

Ozračje se bo po napovedih ohladilo v petek, ko bo močno deževalo.



Sunndalsora, ki je priljubljena med jadralnimi padalci, z 18,3 stopinje Celzija iz leta 1998 drži tudi decembrski temperaturni rekord. Tam pa so leta 1990 izmerili tudi rekordno februarsko temperaturo, ki znaša 18,9 stopinje.

Nič od smuke



Tako Sunndalsora kot Tafjord, kjer so namerili prejšnji rekord, ležita v administrativni regiji More og Romsdal, kjer je bilo danes precej toplo.



In medtem, ko so mnogi uživali v toplem četrtku, so drugi izražali zaskrbljenost, da gre zgolj za še en primer kritičnih podnebnih sprememb več.

"Ljudje so bili danes zunaj samo v majicah. Veliko ljudi običajno v tem času smuča. Danes kaj dosti od smuke ni bilo," je za BBC povedala županja mesta rauma Yvonne Wold, ki se je danes namesto na zasnežene strmine podala kar - v morje.