Vročinski val še ne bo popustil Foto: Reuters

V ponedeljek sredi dneva in popoldne se obeta velika toplotna obremenitev, za ta dan je po večini države razglašena oranžna stopnja ogroženosti. Pretežno jasno bo, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija. Vročina bo v torek popustila. Tedaj bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte, ki bodo v sredo manj pogoste.

Ob hujši vročini pristojni priporočajo omejitev gibanja na prostem na jutranje in večerne ure. Predvsem mlajše in starejše ljudi opozarjajo, naj v času visokih temperatur ostajajo na hladnem, da se izognejo dehidraciji in vročinskemu udaru.

Na Primorskem visoka požarna ogroženost

Poleg toplotne obremenitve na Arsu opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost na Primorskem, ki velja do preklica. V naravi je tako poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov oz. snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Vročinski val je sicer državo zajel že v minulih dneh. V četrtek so denimo ponekod padli krajevni temperaturni rekordi. Marsikje po Sloveniji, zlasti pa v Alpah, je bilo četrtkovo popoldne po podatkih Arsa najbolj vroče junijsko v zadnjih 70 letih.