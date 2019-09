Tokratna, zadnja akcija cepljenja lisic bo trajala predvidoma do konca oktobra. Foto: Uprava za varno hrano

Peroralno cepljenje lisic proti steklini predstavlja edino učinkovito metodo zatiranja stekline pri divjih živalih, so pojasnili na upravi. "Glavni namen cepljenja je varovanje zdravja in življenj ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok," še poudarjajo in dodajajo, da s cepljenjem zaščitijo populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja glavni rezervoar stekline, ter tako preprečujejo širjenje bolezni.

Gre sicer za zadnjo redno akcijo cepljenja lisic proti steklini, so dodali na upravi. Leta 2016 se je namreč Slovenija, v skladu z zahtevami Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), proglasila za državo, prosto stekline. Zadnji primer stekline je bil potrjen pri lisici januarja 2013.

Tokratna akcija cepljenja lisic bo trajala predvidoma do konca oktobra. Polaganje vab se bo izvajalo v 50-kilometrskem pasu ob meji s Hrvaško, z višine 300 metrov, in sicer s pomočjo posebej prirejenih letal. Ta bodo vzletala z letališč Jožeta Pučnika - Ljubljana, Portorož, Murska Sobota, Novo mesto in Celje.

Ob tem na upravi vse posameznike opozarjajo, naj se ne dotikajo nastavljenih vab za lisice in naj o tem poučijo tudi otroke. "Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali odnesite na najbližjo veterinarsko postajo," so navedli. Če bi vsebina vabe prišla v stik s sluznico ali svežo rano, je treba to mesto dobro sprati in umiti z milom ter obiskati zdravnika oziroma najbližjo antirabično ambulanto. Po priporočilih WHO se namreč vsak stik z vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali.

Na upravi so dodali še, da je treba zdravnika obiskati, če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival. Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih, izogibati pa se je treba tudi stikom s potepuškimi in divjimi živalmi.