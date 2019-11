Narasla Drava na Ptuju. Foto: Lucija Sevšek Visok pretok Drave v Dravogradu. Foto: RTV Slovenija/Metka Pirc Foto: RTV Slovenija/Metka Pirc Narasla Drava. Foto: RTV Slovenija/Metka Pirc

Zadnji podatki Dravskih elektrarn Maribor kažejo, da je bil pretok reke Drave pri hidroelektrarni Dravograd 1.138 kubičnih metrov na sekundo, pri hidroelektrarni Fala pa 1.589 kubičnih metrov, kar je trenutno največ. Na Mariborskem Otoku je pretok 1.376, na jezu Melje 1.151 kubičnih metrov na sekundo, pod jezerom v Markovcih 850, v Forminu pa 1.323 kubičnih metrov na sekundo.

Po napovedih hidrologov Agencije RS za okolje bo čez dan pretok Drave predvidoma dosegel okrog 1.400 kubičnih metrov na sekundo, reka pa bo ob tem poplavljala na več mestih ob strugi, tako da je za celotno območje struge reke za danes izdano oranžno hidrološko opozorilo, ki opozarja na poplave.

Sirene za poplave tudi v Dravogradu

V Dravogradu objekti (še) niso ogroženi

V Dravogradu, kjer so se na napovedan povečan pretok Drave pripravljali ves konec tedna, so razmere stabilne. Na izpostavljenih mestih je reka prestopila bregove, a ne ogroža objektov. Pri pretoku 1.200 kubičnih metrov na sekundo so se ob 8.40 oglasile sirene z opozorilom za nevarnost. To za prebivalce ob Dravi in tiste, ki živijo v blokovskem naselju Meža, pomeni, da morajo vrednejše predmete iz kletnih prostorov prenesti v višje ležeče prostore, prav tako naj premaknejo avtomobile.

Ko bo nevarnost mimo, se bo sirena ponovno sprožila, do takrat pa morajo prebivalci upoštevati navodila gasilcev, civilne zaščite in drugih pristojnih ter ravnati samozaščitno. Prav tako naj se ne zadržujejo na obrežjih reke Drave in Meže, opozarja podžupan Dravograda Anton Preksavec. Reševanje iz deroče reke namreč ni mogoče.

Trenutno so razmere obvladljive, če bi pretok presegel 1.400 kubičnih metrov na sekundo, pa bi v Dravogradu že lahko začelo zalivati najbolj ogrožene hiše.

Zaprta cesta Dravograd-Vič Že od nedeljo popoldne je zaradi poplavljenega cestišča na avstrijski strani zaprta cesta Dravograd-Vič, ki prek mejnega prehoda Vič vodi do avstrijskega kraja Labot.

Prebivalci ob Dravi v pripravljenosti

Sirene v Mariboru in na Ptuju

Sirene, ki opozarjajo na možnost nevarnosti, so se oglasile ob 5. uri v Mariboru in ob 6. uri na območju Ptuja. Po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana je to ustaljena praksa, da opozorijo ljudi na možnost poplav. Na širšem mariborskem območju za zdaj povišan pretok reke Drave sicer ne povzroča težav.

Na avstrijski strani bodo čez dan povečali količino vode, ki jo spuščajo čez zapornice, na maksimalno 1.300 kubičnih metrov na sekundo, kar je še obvladljivo, zagotavlja. "Val se iz Dravograda seli proti Mariboru, Ptuju in na Hrvaško. Prepričan sem, da ne bo težav," je Šestan povedal v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija.

Po zadnjih podatkih Radia Slovenija so ogrožene štiri hiše v Čreti. Ogrožen je trenutno tudi eden od objektov v Trčovi, kjer je voda skoraj pred pragom delavnice. Največ težav nizvodno od Ptuja sicer pričakujejo ob stari strugi Drave še v Markovcih, Cirkulanah in Zavrču. Civilna zaščita in gasilci so na terenu in preverjajo stanje.

Rudolf Golob iz mariborske izpostave uprave za zaščito in reševanje pravi, da se Drava v manjšem obsegu razliva na običajnih mestih.

Bodite pozorni na premike zemljine

Poveljnik civilne zaščite pa opozarja tudi na nevarnost zemeljskih plazov, saj je teren po vsej državi namočen. "Če ljudje vidijo kakšne razpoke, pretirano izcejanje vode ali premikanje zemeljskih mas, je treba poklicati 112. Če je to v bližini hiš, je treba biti pozoren še bolj."

Drugod po Sloveniji po besedah Šestana zaradi večjih pretokov rek ni večjih težav, dobro so se organizirali tudi ob morju. "Umiril se je jugo, kar je pozitiven podatek," dodaja.

Težave na železnicah in električnem omrežju

Na republiškem centru za obveščanje so zaznamovali 19 dogodkov v občinah Brezovica, Dravograd, Izola, Kranjska Gora, Naklo, Nova Gorica, Piran, Radovljica, Vrhnika in Železniki, ko je meteorna voda zalila ulice, cestišča, stanovanjske in druge objekte.

Nekaj težav je v železniškem prometu in oskrbi z elektriko. Po podatkih Slovenskih železnic zaradi visokega nivoja vode v Bohinjskem predoru avtovlaki med Podbrdom in Bohinjsko Bistrico ne vozijo, lokalni potniški vlaki pa vozijo z zamudo. Na območju Sladkega Vrha je preteklo noč zaradi napake brez električne energije ostalo 645 odjemalcev.