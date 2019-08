Severna Primorska in Gorenjska po mnenju domačinov nista sprejemljivi za volkove. Foto: Pixabay

V nedeljo sta bila dva sočasna napada volkov na živino, kar kaže na to, da sta tu dva tropa. Lovci sicer imajo odločbo za odstrel enega volka, minister Simon Zajc pa upa, da se bo potem volk spet začel bati človeka.

Po ogledu oškodovanih kmetij v Gorenjih Novakih je okoljski minister pojasnil, da je letos velik porast napadov volkov na živino, kar je posledica tega, ker se v preteklosti po odločitvi upravnega sodišča niso izvajali odloki o odvzemu volkov iz narave.

Volk je po njegovih besedah teritorialna žival, kar pomeni, da se, ko nekje zmanjka prostora, širi naprej, tudi na to območje. Spomnil je, da na okoljskem ministrstvu skupaj s kmetijskim pripravljajo nov odlok, stroka pa da bo določila za populacijo ugodno številko. "Stroki zaupam. Naša naloga je, da omogočimo sobivanje. Sobivanje pomeni, da imamo možnost za razvoj, da ljudi ni strah, da imamo ugodno populacijo ... To je naš cilj, da se da sobivati," je poudaril minister in dodal, da za to pa so številni ukrepi, kot so npr. subvencioniran prevoz v šolo, subvencioniranje postavitve ograj, odstrel ...

"Populacijo moramo držati na taki številki, da je v ugodnem stanju, ampak tudi na taki številki, da se da sobivati," je poudaril minister, ki se je danes, tudi na podlagi fotografij in pričanj lokalnih prebivalcev, prepričal, da na tem območju volk je. "Volk se očitno širi," je ugotovil in pojasnil, da so ravno zaradi tega v tem tednu razširili monitoring območja, kjer spremljajo volka.

Lovci na tem območju imajo dovoljenje za odstrel enega volka. Pri tem je treba biti po njegovih opozorilih previden, saj če ustrelijo napačnega, lahko pride do večje škode. Ko bo do odstrela prišlo, minister upa, da bo potem ta zver spremenila obnašanje in se znova začela bati človeka. Zdaj se namreč volk na tem območju po vaseh sprehaja podnevi, od ljudi pa ne beži. V državi je sicer po ministrovih pojasnilih med 88 in 100 volkov.

Minister se je tudi srečal z županoma občin Žiri in Gorenja vas - Poljane, Antonom Luznarjem in Milanom Čadežem, predstavniki civilne iniciative in oškodovanimi kmeti. Ustanovitelj pobude za odstranitev nevarnih zveri iz tega okolja Ivan Mavri je po srečanju povedal, da je njihova glavna zahteva varnost, ki je zaradi pogostosti napadov volkov na pašne živali in pojavljanjem v vaseh sredi dneva zmanjšana. Ministra so seznanili s težavami, vedo pa, da se zadeve čez noč ne da urediti. "Korak je v pravo smer, če bo temu sledil naslednji ... Naš cilj je vrniti tem krajem varnost," je poudaril.

Volkove je treba spraviti stran

Volk je na to območje po njegovih pojasnilih prišel v enem letu in jim vzel varnost. "Mi ne sprejemamo nobenega drugega stališča kot to, da je to območje brez volka," je dejal in dodal: "Izhodišče je, da volka tukaj ni. In ga ne maramo, nočemo, in ga je treba od tod spraviti stran."

Mavri je ob tem pojasnil še, da imajo indice, da so bili volkovi pripeljani v gozd pod Ratitovcem. Zato so se odločili zbrati dokaze, med drugim so naročili analize DNK-ja, saj stroki ne zaupajo. "Mi stroki ne verjamemo. Če bi ta delala svoje delo, potem mi ne bi dobili dveh tropov volkov v pol leta," je še poudaril.

Eden od največji oškodovancev na tem območju Marko Gasser je medtem pojasnil, da so okoljskemu ministru podali zahtevo, da se določijo območja, kje volk lahko je. "Povedali smo, da Severna Primorska in Gorenjska nista sprejemljivi za volka, sicer se tu ne da kmetovati, gospodariti in iti turizem," je dejal.

Tudi Gasser se sprašuje, kako sta se na tem območju v tako kratkem času oblikovala dva tropa. Na Jelovici so volka sicer opazili leta 2016, predvidevajo pa, da je bila februarja 2017 na to območje pripeljana volkulja, kar bodo skušali dokazati z gensko analizo, je še dejal Gasser in pojasnil, da tudi predstavniki zavoda za gozdove menijo, da prihaja do križanja med dinarsko in apeninsko populacijo.