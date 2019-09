Poziv je do zdaj podpisalo več kot tisoč uslužbencev največje mednarodne organizacije. Foto: Reuters

Združeni narodi bodo prihodnji teden gostili svetovne voditelje, ki se bodo pogovarjali o nujnosti okoljskih sprememb, tudi vodstvo organizacije podnebne spremembe označuje za "najpomembnejše vprašanje našega časa". A zaposleni s pismom, ki so ga poslali generalnemu sekretarju Antoniu Guterresu, opozarjajo, da morajo na tem področju narediti red tudi v svoji ustanovi.

"Tudi ZN bi moral sprejeti ambicioznejše zaveze glede boja proti podnebnim spremembam. Medtem ko je Greta Thunberg z jadrnico prečkala Atlantski ocean in ljudje po vsem svetu vsak petek protestirajo, bi morali pod drobnogled vzeti tudi svoje delovanje," je zapisala skupina več kot tisoč zaposlenih, poimenovana Mladi ZN-a.

Glede na statistiko institucije Global Carbon Atlas so Združeni narodi, 75 let stara institucija, ki v več kot 60 državah zaposluje 44.000 ljudi, s svojimi dejavnostmi leta 2017 v ozračje izpustili 1,86 milijona ton ogljikovega dioksida, kar je več, kot znaša ogljični odtis več članic ZN-a skupaj.

Zaposleni opozarjajo, da so Združeni narodi pri varovanju okolja naredili veliko, a še vedno ne dovolj. Foto: Reuters

Ogromno stroški za potovanja z letalom

Mladi ZN opozarja predvsem na letalska potovanja zaposlenih, ki se jih uradniki tako radi udeležujejo tudi zaradi dnevnic, ki jih za potovanja v tujino dobijo. Dnevnice, ki so namenjene pokritju potovalnih stroškov, kot sta hrana in namestitev, v nekaterih mestih, kot je New York, celo presegajo 400 dolarjev na dan. Opozarjajo tudi, da mnogi uradniki potujejo v poslovnem razredu, kjer je prostora za potnike več, s tem pa se poveča tudi ogljični odtis posameznika. Prav potovalni stroški prispevajo skoraj polovico količine emisij, ki jih povzročijo Združeni narodi.

Lani je zaradi kritik na račun svojih potovanj odstopil vodja ZN-ovega programa za okolje Erik Solheim.

V pismu mladi diplomati predlagajo tudi premik stran od fosilnih goriv in odprtje pisarn, ki bodo za delovanje potrebovale le obnovljive vire energije.

Združeni narodi so sicer nedavno zagnali program Greening the Blue, ki meri izpuste toplogrednih plinov pri delu te organizacije in njenih ustanov, količino odpadkov, porabo pitne vode in okoljsko upravljanje.