Civilna družba od podjetja Ascent Resources zahteva, da v Sloveniji deluje v skladu s smernicami OECD-ja za odgovorno poslovanje večnacionalnih družb. Družbi med drugim očitajo kršitev odgovornega poslovnega vedenja, in sicer zaradi dejstva, da hidravlično lomljenje lahko negativno vpliva na lokalno okolje in zdravje ljudi ter prispeva k podnebnim spremembam, so sporočili s Focusa, društva za sonaraven razvoj.

Ascent Resources namreč ni sprejel ustreznih ukrepov za preučitev in reševanje morebitnih vplivov na okolje, kot so onesnaženje pitne vode, onesnaževanje zraka, škodljivi vplivi na pokrajino in ekosisteme, zlasti na bližnjih območjih Natura 2000 in biosfere Mura, ustvarjanje nevarnih odpadkov ter povečanje tveganja potresov in povečane radioaktivnosti. S tem pa je kršil predvsem OECD-jeve smernice, ki se nanašajo na prispevek podjetij k trajnostnemu razvoju.

Ascent Resources se je presoji vplivov na okolje skušal izogniti s trditvijo, da hidravlično lomljenje ne bo imelo vplivov na okolje in s preimenovanjem svojih dejavnosti iz 'ponovne stimulacije vrtin Pg-10 in Pg-11A s hidravličnim lomljenjem' k 'ohranjanju produktivnosti pridobivanja rudnin'. Foto: Televizija Slovenija

Spomnimo, da je Ascent Resources zahtevi Agencije RS za okolje, da mora fracking biti predmet presoje vplivov na okolje, skušal izogniti s trditvijo, da dejavnosti hidravličnega lomljenja ne bodo vplivale na okolje in s preimenovanjem svojih dejavnosti. Nedavno smo tudi poročali, da med tem ko poskuša britanska družba pridobiti dovoljenje za hidravlično lomljenje na Petišovskem polju v Sloveniji, je britanska vlada ta sporni postopek prepovedala. Nova znanstvena študija je namreč dokazala povezave med pridobivanjem plina s tehnologijo hidravličnega lomljenja in potresnimi sunki, zato je prepoved v Veliki Britaniji stopila v veljavo takoj.

"Vplivi hidravličnega loma se štejejo za tako nevarne okolju in zdravju ljudi, da so nekatere države v celoti prepovedale to dejavnost, npr. Irska, Francija in Bolgarija, medtem ko imajo številne države začasne prepovedi hidravličnega lomljenja ali moratorije, kot npr. Velika Britanija ali Nemčija," pojasnjuje Barbara Kvac iz Focusa.

Pritiski na MOP in Arso kršili smernice o neprimernem vključevanju v lokalno politiko

Smernice OECD-ja od večnacionalnih družb tudi zahtevajo, da se vzdržijo kakršnega koli neprimernega vključevanja v lokalne politične dejavnosti. Ascent Resources pa je s pritiski na Ministrstvo za okolje in prostor, da brez potrebnih strokovnih presoj konča postopke za izdajo dovoljenj, to zahtevo grobo kršil. Kot je pokazal nadzor, ki ga je nad Arsom uvedel nekdanji okoljski minister Jure Leben, je družba skupaj s posredniki izvajala pritisk na Arso, kar je vodilo k odstopu takratnega direktorja Arsa in h kriminalistični preiskavi.