Železniška proga Divača–Koper je zaprta od torka popoldne, ko se je v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin. Foto: Facebook Aleša Bržana

V okviru del po torkovem razlitju kerozina so namreč do zdaj odkopali nekoliko več zemljine, kot so predvidevali, in sicer približno 130 kubičnih metrov, zato morajo progo utrditi.

"Glede na to, da je bila v zadnjih dneh proga trikrat kar globoko prekopana, jo bomo odprli, ko bo res 100-odstotno vse zagotovljeno glede varnosti. Bo pa to v dopoldanskih urah," je povedal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Železniški delavci zdaj postavljajo tire, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA). Kot so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso), so Slovenske železnice pod strokovnim vodstvom agencije izvedle odstranitev onesnaženega materiala, kot jim je bilo v petek naloženo v dopolnilni odločbi in s tem realizirale ukrepe za maksimalno zmanjšanje okoljske škode.

Dopolnilni ukrepi so bili nujno potrebni, saj se je pri pregledu kraja nesreče našla še precejšnja količina materiala, onesnaženega s kerozinom. Po neuradnih informacijah naj bi izkopali tudi del materiala, kjer so bili vzorci na prisotnost kerozina negativni. Po prvotnih načrtih so sicer progo nameravali odpreti že v petek.

Sodelovanje z Arsom in Geološkim zavodom Slovenije

Če bi prišlo do pronicanja vode skozi strop ali stene predora na razdalji 50 metrov na vsako stran od onesnaženega odseka, bodo Slovenske železnice v skladu z usmeritvami Arsa in Geološkega zavoda Slovenije zagotovile, da se ta voda zajame in odvede iz predora, so še navedli v Arsu.

Luka Koper in logistične družbe si medtem prizadevajo, da bi blago, ki čaka na pot proti notranjosti države, čim prej spravili do končnih kupcev oziroma v pristanišče. V Luki so sicer za večjo pretočnost na vseh terminalih omogočili pretovor tudi ponoči. Od torka do danes naj bi se nabralo za do 250 vlakov zamude.

Tovornjaki na avtocestah

Izjemoma je ta konec tedna promet na cestah dovoljen za tovorna vozila, težka od 7,5 tone, namenjena proti Luki Koper in iz nje. Poleg tega so se v Sloveniji in večjem delu Evrope ta teden začele počitnice, zato je na slovenskih avtocestah pričakovati dolge kolone vozil.

Železniška proga Divača–Koper je zaprta od torka popoldne, ko se je v predoru pri Hrastovljah iztirilo šest vagonov tovornega vlaka, ki je prevažal kerozin. Ena od cistern se je poškodovala in iz nje je izteklo okoli 10.000 litrov tega goriva.

