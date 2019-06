Objekt je zgorel v celoti, škode je po nestrokovni oceni za več milijonov. Foto: PGD Cerknica

Analize po požaru v podjetju Fragmat v Podskrajniku pri Cerknici ne kažejo na onesnaženje zraka. Kljub temu gasilci in številni prebivalci potročajo o pekočem grlu in glavobolih, je poročala Televizija Slovenija. Nadaljuje se odvzem vzorcev vode na vodotoku Rak, so pojasnili na ministrstvu. Prekuhavanje vode je preklicano.

Po požaru v Fragmatu gasilci poročajo o težavah

Sancija se bo začela po koncu šole

Kot je za Televizijo Slovenija pojasnil Matjaž Knap bodo sanacijo zamaknili do konca šole in z njo začeli po 24. juniju. "Počakali bomo, da se otroci umaknejo iz šol in vrtcev. Kajti vemo, da ko bomo to umikali, se bo ponovno dvigal prah." Knap je še dejal, da bi v primeru dežja šla vsa umazanija v tla. "Ker pa dežja ni, se bo vse skupaj razpršilo na večjo kvadraturo, kar je gotovo bolje. Zajeziti pa onesnaženja ne moremo."

Požar je v obratu proizvajalca izolacijskih materialov in embalaže Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici izbruhnil v četrtek zvečer. Zagorelo je na mlinu za repromaterial, požar pa je izbruhnil na glavnem stroju, ki proizvaja izolacijske plošče stirodur. Posredovalo je več kot 300 gasilcev. Objekt je uničen, gmotna škoda je po prvih ocenah nekajmilijonska.

Ker se je gost dim s sajami valil v dolžini šestih do sedmih kilometrov v smeri proti Rakitni, je obstajala bojazen, da bi prišlo do hujše okoljske škode. Te pomisleke je že v petek zavrnil minister za okolje Simon Zajc, ki je dejal, da v Fragmatu ni gorelo nič podobnega kot v vrhniškem Kemisu.

OBVESTILO ZA JAVNOST (4) 14. 6. 2019, 12:06 Ostanke s pogorišča, ki so prileteli na vaša zemljišča, pospravite v plastične vreče in jih pripeljite v zbirni center komunale Cerknica. Uporabite zaščitne rokavice. Publiée par PGD Cerknica sur Vendredi 14 juin 2019

Kot je v petek poročala Televizija Slovenija, pa lahko pri nepopolnem gorenju polistirena, ki so ga kot izolacijski material proizvajali v Fragmatu, nastanejo strupene snovi. "Nastanejo razni ogljikovodiki, to, kar imamo običajno v bencinu, lahko nastanejo aromatski ogljikovodiki in drugi plini," je pojasnil Blaž Likozar s Kemijskega inštituta. Učinki na zdravje so odvisni tudi od koncentracije plinov, zato so v nevarnosti predvsem gasilci in drugi, ki so bili v bližini požara.

Kot je za Televizijo Slovenija povedala Metoda Dodič Fikfak z inštituta za medicino dela, vdihavanje stilena lahko dolgoročno vpliva ne le na dihala, ampak tudi na živčni sistem in na kri in ledvice. Ob tem dodaja, da bi morali vse, ki so bili v bližini požara, zdravniki pregledati in njihovo stanje spremljati več mesecev.

Občina Cerknica je sicer dan po požaru preventivno zaprla vzgojno-izobraževalne ustanove, prebivalce pa so pozvali, naj ne odpirajo oken in ne uživajo zelenjave z vrtov oz. jo pred zaužitjem temeljito operejo. Za širšo okolico je bilo oklicano tudi preventivno prekuhavanje vode.

Kakšen bo vpliv požara na zdravje ljudi?

Zajc, Rupar in Knap po požaru v Fragmatu