Onesnaženja še ni konec. Foto: TV Slovenija

Direktor Komunalnega podjetja Marjetica Alfred Draščič je v ponedeljkovem pogovoru v oddaji Studio ob 17. med drugim dejal, da so najverjetneje ugotovili glavni vzrok onesnaženja v spodnjem delu, in sicer že desetletja naložen prod.

"Kajti tam je nekega proda izpred 30 let, pomešanega z algami, in glede na meritve smo sklepali, da bi bil lahko razlog dejansko v tem. Angažirali smo mehanizacijo, angažirali smo delovno silo in počasi začeli odkopavati, umikati ta prod," je izjavil.

Še vedno preverjajo zgornji del hudournika, pregledali bodo tudi preostale meteorne vode, jih mikrobiološko testirali, prav tako še vedno iščejo morebitne nezakonite priključke, je poročal Radio Slovenija.

Kopališče v Žusterni tako ostaja zaprto zaradi fekalnega onesnaženja že deset dni. Rdečo zastavo so namreč dvignili 2. avgusta.

Avdio: Studio ob 17. na temo Žusterne