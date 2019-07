Nevihtni oblak. Foto: BoBo

Lokalna neurja so okoli 15.30 zajela občine Maribor, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Velenje in Zagorje ob Savi, kjer so zabeležili 55 dogodkov.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, so posredovali gasilci iz sedmih prostovoljnih gasilskih društev in dveh poklicnih enot. V neurju je meteorna voda zalivala prostore stanovanjskih objektov, garažno hišo, dvorišče stanovanjskega objekta in več odsekov cest. Močan veter, ki je spremljal neurje, pa je podrl drog elektroenergetskega voda in odkril streho gospodarskega objekta.

Ponoči se bo ozračje umirilo. Jutro bo delno do pretežno jasno. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki burji do okoli 22 stopinj Celzija. Čez dan bo povečini sončno, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Predvsem v gorskem svetu lahko nastane kakšna nevihta. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija.

Ponekod na Gorenjskem in Štajerskem lokalne nevihte ovirajo promet. Voznike opozarjajo, naj se ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih.

V torek in sredo bo sončno in vroče. V Vipavski dolini bo še pihala šibka burja.

Nad zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, vremenska fronta pa se prek Alp pomika proti vzhodu. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi jugozahodnimi vetrovi prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: popoldne bo povečini sončno, mogoče bodo nevihte, ki bodo verjetnejše v krajih zahodno in severno od nas. V ponedeljek bo sončno, v Alpah lahko popoldne še nastane kakšna nevihta.