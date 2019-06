Opis živali:

Izgubil se je pes z imenom Bor. Je pasme českoslovaški volčjak, kastriran in zelo prijazen, rad se vozi z avtom in se nikoli ne potepa. Ker so v Mali Slevici, od koder je doma, obkroženi z zvermi, se bojijo, da bi ga kdo zamenjal z volkom in ga ustrelil. Na sebi ima ovratnico kot na fotografiji (z nerjavečim obeskom rdeče barve s sliko podkvice in tel.številko). Je zelo zaupljiv, tudi do neznancev.

Kje je žival pogrešana?

Nazadnje je bil viden v Mali Slevici.

Od kdaj je žival pogrešana?

23. junij 2019.

Kontaktni podatki lastnika:

051 839 650