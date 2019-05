Alpske doline in višjeležeče kraje po Sloveniji je pobelil sneg. Foto: BoBo

Proti nedeljskemu jutru je Slovenijo zajela napovedana hladna fronta, ki je prinesla ohladitev ozračja s severnim vetrom in močnim deževjem. V višje ležečih legah je začelo snežiti. Na prelazu Jezerski vrh in Korensko sedlo so obvezne zimske verige. Sneži predvsem v alpskih dolinah, pa tudi drugje po državi.

Napoved Agencije RS za okolje (Arso) pravi, da se bo meja sneženja do ponedeljka zjutraj postopno spustila do okoli 600 metrov, snežno odejo pa je pričakovati v alpskih dolinah in nad 900 metri nadmorske višine, kjer bo zapadlo od 10 do 25 centimetrov snega, v visokogorju tudi več.

Dnevne temperature se bodo gibale od 4 do 9, v alpskih dolinah okoli 3, na Primorskem pa od 9 do 13 stopinj Celzija.

Opozorilo zaradi burje

Arso je zaradi burje na Primorskem izdal opozorilo. V Vipavski dolini piha burja s sunki vetra, ki presegajo 100 kilometrov na uro. Burja naj bi ponehala v noči na ponedeljek.

Nedelja bo oblačna s padavinami in okrepljenim vetrom severnih smeri, kar bo ozračje dodobra ohladilo. Padavine bodo v ponedeljek ponehale, a še vedno bo vetrovno in hladno, napovedujejo na Arsu. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v Gornjesavski dolini malo pod lediščem.

Obeti

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod v notranjosti Slovenije bo zjutraj slana. V sredo bo sprva precej jasno, čez dan pa zmerno do pretežno oblačno. Proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati. Nad severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto. S severovzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka hladnejši in vlažen zrak.

Dobro jutro, danes bo oblačno s padavinami ter okrepljenim vetrom severnih smeri. Ohladilo se bo. Jutri bodo padavine ponehale, še bo vetrovno in hladno. pic.twitter.com/CouV2iAI2h — ARSO vreme (@meteoSI) May 5, 2019