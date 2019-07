Mesec julij je bil nadpovprečno topel, a brez temperaturnih rekordov. Foto: Reuters

"Julij je bil nekoliko pretopel in približno normalno namočen," je vremensko dogajanje v iztekajočem se mesecu povzel strokovnjak z Agencije RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič. Po njegovih besedah smo po zelo toplem juniju julij začeli z nadpovprečnimi temperaturami. Po 7. juliju se je ohladilo in nato dva tedna ni bilo hude vročine, temperature so bile marsikje celo pod povprečjem.

"V zadnji dekadi julija se je pojavil vročinski val. Najbolj vroči dnevi so bili med 22. in 27. julijem, ko so temperature ponekod presegle tudi 35 stopinj Celzija. Preteklo nedeljo pa je prišla osvežitev in smo zdaj blizu dolgoletnih povprečij," je dejal. Pojasnil je, da gre za primerjavo s klimatologijo v obdobju od 1981 do 2010.

Temperature so bile junija v povprečju višje kot julija. Foto: Reuters

Po Gregorčičevih besedah je bila v juniju povprečna temperatura 23,5, v juliju pa 22,5 stopinje Celzija. Povprečje v obdobju obeh mesecev je bilo tako približno 23 stopinj, kar je okoli tri stopinje nad dolgoletnim povprečjem. "Junij in julij napovedujeta, da bo letošnje poletje znova med najbolj vročimi v zgodovini meritev," je opozoril.

"Od avgusta bo odvisno, ali bomo posegli med prva tri mesta najtoplejših poletij ali pa bomo okoli petega oziroma šestega mesta," je navedel. Po njegovih besedah za zdaj v prihajajočem avgustu ni pričakovati ekstremne vročine. Vsaj v prvi polovici meseca bodo temperature "normalne, torej poletne, ne pa ekstremno visoke".

Letošnji junij je bil po količini padavin dokaj suh mesec, julij pa je bil blizu pričakovanih količin. "Poleti je lahko količina padavin od kraja do kraja zelo različna. Izrazite suše v juliju ni bilo nikjer v državi. Več je bilo krajev z nadpovprečno kot pa s podpovprečno količino padavin," je še dejal Gregorčič.