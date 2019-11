Visoka plima v Izoli včeraj. Pristojni napovedujejo, da lahko občani protipoplavne vreče, ki jih bodo potrebovali v prihodnjih dneh, dobijo brezplačno. Foto: Komunala Izola

Kot je znano, so na Obali minule dni izmerili drugo najvišjo raven morja od leta 1961, ko so začeli zbirati meritve, naprej: v torek so namreč na merilni postaji v Kopru izmerili 373 cm. Za rekord tako še vedno velja višina morja iz novembra 1966, ko so namerili 394 cm. Konec tedna sicer ni pričakovati takšnih rekordov, bo pa - vsaj zahod države - skoraj ves čas močilo.

Zaradi padavin se bo znova povečala nevarnost poplav. Reke, ki bodo do petka dopoldne še upadale, bodo v petek sredi dneva v zahodni in osrednji Sloveniji znova začele naraščati, morda celo močneje kot te dni. V prihodnjih dneh se bo v času plime morje razlivalo na najbolj izpostavljenih delih obale, predvsem v petek dopoldan pa lahko morje ponovno poplavi v večjem obsegu, opozarjajo hidrologi. Simulacije in modeli za zdaj kažejo, da bo v noči na soboto v nekaterih delih, zlasti manjših vodotokov, v Škofjeloškem hribovju, ponekod na Gorenjskem in ponekod v osrednji Sloveniji, prišlo tudi do silovitejših poplav, še pravijo.



Dežurni vremenoslovec Janez Markošek je v pogovoru za Radio Slovenija pojasnil, da bo po pretežno oblačnem četrtku predvsem zahodno polovico države že zvečer znova zajel dež, ki se bo nadaljeval tudi v petek, medtem ko bo na vzhodu še suho. Ob morju se bo spet okrepil jugo, a ne bo tako močan kot v minulih dneh, saj bo "zmerne jakosti, občasno pa tudi močnejši", je pojasnil Markošek.

V noči na soboto se bo nato dež razširil na vso Slovenijo, dopoldne prehodno ponehal, nato pa se spet okrepil. Padavine se bodo tako umirile šele v nedeljo popoldne, je še dejal. A sodeč po vremenski napovedi tudi v začetku prihodnjega tedna ne bo povsem brez dežnih kapljic: "Do torka bo prevladovalo oblačno vreme s pogostimi in občasno predvsem na zahodu tudi obilnimi padavinami. Od srede dalje kaže na večinoma suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo po nižinah okoli 10 °C," so zapisali na agenciji za okolje.

Markošek je ob tem izpostavil še, da bo meja sneženja v prihodnjih dneh na(d) 1.500 m, kar pomeni, da bo deževalo tudi tam, kjer je v minulih dneh tla že pobelilo - na primer v Zgornjesavski dolini. Sicer pa je na primer v Ratečah zapadlo 14 centimetrov snega, na Vršiču 52, na Kaninu 218, na Kredarici pa je že prava zimska idila s skoraj tremi metri (270 cm) snega.